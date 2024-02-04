İsveçli Müzisyenler, İsrail'in Eurovision'dan Men Edilmesini İstedi: 'Çifte Standart Uygulanıyor'
İsveçli Müzisyenler, İsrail'in Eurovision'dan Men Edilmesini İstedi: 'Çifte Standart Uygulanıyor'
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7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 27 bin 365 kişi hayatını kaybederken, dünya kamuoyunda İsrail'e tepkiler gelmeye devam ediyor.
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek olan yarışamaya İsveçli binden fazla müzisyen, İsrail'in yarışamadan men edilmesi yönünde görüş bildirerekyarışmanın organizatörü Avrupa Yayıncılık Birliği'ne (EBU) açık mektup yazdı.
Independenet Türkçe'de yer alan habere göre, Gazze'deki insani felakete dikkat çekilen açıklamada, EBU "ikiyüzlülükle" suçlandı.
İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösterenler İsveçli müzisyenlerle sınırlı kalmadı. Finlandiya, Norveç ve İrlanda'dan da İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki geldi.
Eurovision'u organize eden EBU ise İsrail kamu yayımcısı KAN'ın yarışmaya katılmak için bütün şartları yerine getirdiğini ve organizasyonda yer almaması için bir neden bulunmadığını savunuyor.
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