AK Partili İsim, Başak Demirtaş'ın Olası İstanbul Adaylığını Değerlendirdi: 'Açık Ara Farkla AK Parti Alır'
AK Partili İsim, Başak Demirtaş'ın Olası İstanbul Adaylığını Değerlendirdi: 'Açık Ara Farkla AK Parti Alır'
AK Partili Galip Ensarioğlu, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın olası istanbul adaylığı ile ilgili 'Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır.' dedi.
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Son dönemlerde adı sıklıkla İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına DEM Parti'den aday olacağı yönünde haberlerle anılan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile ilgili bir değerlendirme de AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan geldi.
KRT TV'de katıldığı bir programda Başak Demirtaş'ın olası adaylığına ilişkin yorumlarda bulunan Ensarioğlu, 'Bu önemli bir çıkıştır. Rastgele bir çıkış değil. Başak Hanımefendi siyasetçi değil, siyasetçi eşidir. Eşi, iyi bir siyasetçi, kendisi siyasetçi değil? Ama önemli bir sembolik isimdir. Bazen bazı seçimler, bazı şeyler ve sembolik isimler üzerinden de yürüyebilir. Eşini ziyaret etti aklına geldi, orada sohbet ettiler, ya bir başvur. Durumu değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayacağını herkes biliyor. Amacı belediye başkanı olmaksa Diyarbakır Belediye Başkanı da olabilirdi. Daha iyi de oy alırdı. Amaç belediye başkanı olmak değil.' ifadelerini kullandı.
Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan oy alabileceğini söyleyen Ensarioğlu, bu hareketin CHP ile aralarında pazarlığı güçlendirmek için yapılacağını dile getirerek, 'Selahattin Bey içeride, halkın ona duyduğu sempati ve mağduriyetten dolayı oy verecektir. En iyi oyu da onunla alır. Bu CHP’ye, “Siz bize üç ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun” demektir. Çünkü Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır. Ya bu pazarlıkta eli güçlendirmek için söylenen bir şeydir ya da normal bir siyasi parti gibi davranalım. Bağımsız bir siyasi parti gibi davranalım. Başkası yerine dayak yemeyelim demektir.' dedi.
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Akıl tutulması yasanmaya devam ederse evet alır, eğer koyunlar gözünü açarsa n.. alır..
ben anlamadım şimdi akp mi kazanıyor 😨
Ak Parti HDP birlikteligi bunda sorun yok ama o zaman HDP Terörist Parti degil ..CHP hala Terörist niye algiya bakarsan HDP lilerle hep beraberler diyenlere ... Devamını Gör
Türkçe öğretmenine selamlar
Yavaş alsın biraz. Nereyi alıyor!?