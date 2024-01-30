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Başak Demirtaş, İstanbul Adaylığı İçin Harekete Geçti!

Başak Demirtaş, İstanbul Adaylığı İçin Harekete Geçti!

Başak Demirtaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 16:32

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul için resmi adaylık başvurusunu bugüün DEM Parti'ye teslim ettiği belirtiliyor. 

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Başak Demirtaş, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada "DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.

Başak Demirtaş, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada "DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş'ın bugün resmi adaylık başvurusunu da yaptığı belirtiliyor. tele1'de yer alan habere göre, Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık başvurusu yaptığını, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki açıkladı.

Demirtaş'ın bugün resmi adaylık başvurusunu da yaptığı belirtiliyor. tele1'de yer alan habere göre, Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık başvurusu yaptığını, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki açıkladı.

Kaynak

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Başak Demirtaş'la ilgili soruya bugün şu yanıtı vermişti:

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Başak Demirtaş'la ilgili soruya bugün şu yanıtı vermişti:

'Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır.'

Kulislerde ayrıca Demirtaş'ın İstanbul için aday olmak istemesinin DEM Parti içinde bazı rahatsızlıklar yarattığı iddia edilmişti.

Kulislerde ayrıca Demirtaş'ın İstanbul için aday olmak istemesinin DEM Parti içinde bazı rahatsızlıklar yarattığı iddia edilmişti.

Başak Demirtaş'ın adaylığının ayrıca İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu için dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor.

Başak Demirtaş'ın adaylığının ayrıca İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu için dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor.

Peki siz Başak Demirtaş'ın hamlesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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