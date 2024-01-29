Dört Adaylı Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Dikkat Çeken Fark
Dört Adaylı Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Dikkat Çeken Fark
Metropoll Araştırma, yerel seçimlere ilişkin son İstanbul anketini paylaştı. 4 adayın sorulduğu ankette CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum arasındaki oy farkı 3,6 puan çıktı.
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2024 yerel seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. 29 Ocak itibarıyla yerel seçimlere 61 günlük bir süre var. Seçim yarışında gözler ise büyük çekişme beklenen İstanbul'da. Anket firmaları ise seçim yarışına ilişkin çalışmalarını paylaşmayı sürdürüyor.
Metropoll Araştırma, 12-15 Aralık tarihleri arasında bin 565 kişi ile telefonda gerçekleştirildiği son İstanbul anketinin sonuçlarını yayınladı.
"Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği 4 adaylı ankette seçenekler arasında "CHP adayı Ekrem İmamoğlu", "AK Parti ve MHP adayı Murat Kurum", "DEM Parti adayı", "İYİ Parti adayı" yer aldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette 41.6 puan ile ilk sırada yer aldı. İmamoğlu'nu, yüzde 38 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum takip etti. DEM Parti adayı yüzde 5,6, İYİ Parti adayı ise yüzde 2,9 oy aldı. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 11,9 oldu.
Metropoll'un İstanbul anketine ilişkin genel görünüm 👇
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Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'in paylaşımı 👇
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