Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul'da Kar Yağışı Alarmı: Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi

İstanbul'da Kar Yağışı Alarmı: Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi

kar yağışı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.01.2024 - 09:39

Meteoroloji'den paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre, İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmaya devam edecek.Meteoroloji ayrıca İstanbul için sarı uyarı vererek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası 28 Ocak'ta akşam saatlerinde İstanbul’un özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar; Silivri, Kağıthane, Fatih ve Eyüpsultan'da etkili oldu, cadde ve araçların üzeri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası 28 Ocak'ta akşam saatlerinde İstanbul’un özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar; Silivri, Kağıthane, Fatih ve Eyüpsultan'da etkili oldu, cadde ve araçların üzeri beyaza büründü.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından, İstanbul'da kar yağışının bugün karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından, İstanbul'da kar yağışının bugün karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini duyurdu.

Şen paylaşımında şunları yazdı: "İstanbul'da bu bugün yükseklerde karla karışık yağmur ve kar var. Rüzgar kuzeyden fırtına hızına ulaşacak. Deniz etkisinden dolayı kuzeyi başta olmak üzere zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebilecek. Sıcaklık 4 derece. Kış lastiğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar bu gece de devam edecek, şehir içinde karla karışık yağmur."

Şen paylaşımında şunları yazdı: "İstanbul'da bu bugün yükseklerde karla karışık yağmur ve kar var. Rüzgar kuzeyden fırtına hızına ulaşacak. Deniz etkisinden dolayı kuzeyi başta olmak üzere zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebilecek. Sıcaklık 4 derece. Kış lastiğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar bu gece de devam edecek, şehir içinde karla karışık yağmur."

Orhan Şen'in İstanbul için kar paylaşımı 👇

Meteoroloji ayrıca bugün beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'a sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji ayrıca bugün beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'a sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?