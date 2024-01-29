İstanbul'da Kar Yağışı Alarmı: Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi

Meteoroloji'den paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre, İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmaya devam edecek.Meteoroloji ayrıca İstanbul için sarı uyarı vererek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.