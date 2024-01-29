İstanbul'da Kar Yağışı Alarmı: Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi
İstanbul'da Kar Yağışı Alarmı: Meteoroloji'den Yeni Uyarı Geldi
Meteoroloji'den paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre, İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmaya devam edecek.Meteoroloji ayrıca İstanbul için sarı uyarı vererek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası 28 Ocak'ta akşam saatlerinde İstanbul’un özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar; Silivri, Kağıthane, Fatih ve Eyüpsultan'da etkili oldu, cadde ve araçların üzeri beyaza büründü.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından, İstanbul'da kar yağışının bugün karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini duyurdu.
Şen paylaşımında şunları yazdı: "İstanbul'da bu bugün yükseklerde karla karışık yağmur ve kar var. Rüzgar kuzeyden fırtına hızına ulaşacak. Deniz etkisinden dolayı kuzeyi başta olmak üzere zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebilecek. Sıcaklık 4 derece. Kış lastiğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar bu gece de devam edecek, şehir içinde karla karışık yağmur."
Orhan Şen'in İstanbul için kar paylaşımı 👇
Meteoroloji ayrıca bugün beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'a sarı kodlu uyarıda bulundu.
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