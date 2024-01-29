Gazeteci Barış Terkoğlu'ndan '15 Temmuz Kahramı' Yazısı: Pavyon Fotoğrafını Paylaştı
Gazeteci Barış Terkoğlu'ndan '15 Temmuz Kahramı' Yazısı: Pavyon Fotoğrafını Paylaştı
Gazeteci Barış Terkoğlu, ’15 Temmuz Kahramanı’ olduğu iddia edilen Metin Kolca’nın 14 Temmuz gecesi Ankara’da bir pavyonda eğlendiğini ve suç örgütü yöneticisi olduğunu öne sürdü.
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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 29 Ocak'taki yazısında hükümete yakın medya tarafından 15 Temmuz Kahramanı olarak sunulan Metin Kolca'ya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Terkoğlu, Metin Kolca'nın hikayesinin çelişkilerle dolu olduğunu savundu ve bütün bunlara ek olarak 14 Temmuz gecesi Ankara'da bir pavyonun önünde çekilen fotoğrafı bulunduğunu vurguladı.
Terkoğlu yazısında ayrıca Kolca'nın çete yöneticisi olduğunu iddia etti ve buna delil olarak da Anadolu Ajansı tarafından servis edilen 24 Mayıs 2018 tarihli "Nevşehir’de Suç Örgütü Davasında Karar" başlıklı haberi gösterdi.
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