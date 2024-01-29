Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gazeteci Barış Terkoğlu'ndan '15 Temmuz Kahramı' Yazısı: Pavyon Fotoğrafını Paylaştı

Gazeteci Barış Terkoğlu'ndan '15 Temmuz Kahramı' Yazısı: Pavyon Fotoğrafını Paylaştı

15 Temmuz pavyon
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.01.2024 - 10:56

Gazeteci Barış Terkoğlu, ’15 Temmuz Kahramanı’ olduğu iddia edilen Metin Kolca’nın 14 Temmuz gecesi Ankara’da bir pavyonda eğlendiğini ve suç örgütü yöneticisi olduğunu öne sürdü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 29 Ocak'taki yazısında hükümete yakın medya tarafından 15 Temmuz Kahramanı olarak sunulan Metin Kolca'ya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 29 Ocak'taki yazısında hükümete yakın medya tarafından 15 Temmuz Kahramanı olarak sunulan Metin Kolca'ya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Terkoğlu, Metin Kolca'nın hikayesinin çelişkilerle dolu olduğunu savundu ve bütün bunlara ek olarak 14 Temmuz gecesi Ankara'da bir pavyonun önünde çekilen fotoğrafı bulunduğunu vurguladı.

Terkoğlu, Metin Kolca'nın hikayesinin çelişkilerle dolu olduğunu savundu ve bütün bunlara ek olarak 14 Temmuz gecesi Ankara'da bir pavyonun önünde çekilen fotoğrafı bulunduğunu vurguladı.

Ünlü gazeteci yazısındaki ilgili bölümde, 'Yani Kolca, 15 Temmuz gününe Ankara pavyonlarında girmişti!' ifadelerini kullandı.

Terkoğlu yazısında ayrıca Kolca'nın çete yöneticisi olduğunu iddia etti ve buna delil olarak da Anadolu Ajansı tarafından servis edilen 24 Mayıs 2018 tarihli "Nevşehir’de Suç Örgütü Davasında Karar" başlıklı haberi gösterdi.

Terkoğlu yazısında ayrıca Kolca'nın çete yöneticisi olduğunu iddia etti ve buna delil olarak da Anadolu Ajansı tarafından servis edilen 24 Mayıs 2018 tarihli "Nevşehir’de Suç Örgütü Davasında Karar" başlıklı haberi gösterdi.

Söz konusu haberde Metin Kolca'nın 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla 104 yıl ceza aldığı yazıyor. Terkoğlu yazısının devamında Kolca'nın kısa bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldığını da ekledi.

Yazının tamamı için kaynak

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?