Rahatsızlık Yarattığı İddia Edilmişti! DEM Parti'den Başak Demirtaş Açıklaması
Rahatsızlık Yarattığı İddia Edilmişti! DEM Parti'den Başak Demirtaş Açıklaması
Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına dair sözlerine, DEM Parti'den yanıt geldi.
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Kulislerde daha önce Başak Demirtaş'ın açıklamalarının DEM Parti içinde bazı rahatsızlıklara yol açtığı iddia edilmişti.
Başak Demirtaş, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada "DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.
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