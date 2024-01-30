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Rahatsızlık Yarattığı İddia Edilmişti! DEM Parti'den Başak Demirtaş Açıklaması

Rahatsızlık Yarattığı İddia Edilmişti! DEM Parti'den Başak Demirtaş Açıklaması

DEM Parti Başak Demirtaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 14:03

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına dair sözlerine, DEM Parti'den yanıt geldi.

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak

Kulislerde daha önce Başak Demirtaş'ın açıklamalarının DEM Parti içinde bazı rahatsızlıklara yol açtığı iddia edilmişti.

Kulislerde daha önce Başak Demirtaş'ın açıklamalarının DEM Parti içinde bazı rahatsızlıklara yol açtığı iddia edilmişti.

Başak Demirtaş, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada "DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.

Başak Demirtaş, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada "DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.

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