5 Eylül Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Eylül Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
06.09.2024 - 00:45
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Eylül Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memuru yaralanmıştı. Olaya ilişkin yolcu cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler çıktı 👇
Türbülans 6 Kişiyi Yaralamıştı: THY Uçağındaki Görüntüler Ortaya Çıktı
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İstanbul Valiliği'nden pazartesi günü için dikkat çeken bir karar geldi. Pazartesi günü trafiği yoğunluğuna karşı okul saatinde değişikliğe gidildi 👇
Pazartesiye Dikkat: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tek tutuklu kişi 8 yaşındaki Narin’in amcası S.G. olmuştu. Güran ailesinin, amcanın tutuklanmasından rahatsız olduğu iddia edildi. Amca S.G.’nin avukatı da tutukluluk için yeterli delil olmadığını iddia etti 👇
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında inceleme başlatıldı. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disipline aykırı olaylara müsamaha edilmeyeceğini vurguladı, görüntülerin bağlamından koparılmaya çalışıldığını da kaydetti. Ayrıca TSK’ya hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı 👇
Kriz Çıktı: MSB'den Teğmenlerin Kılıçlı Yeminine İlişkin Açıklama
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Bir klasiğe dönüşen Miss Turkey'de 2024 yılının adayları belli oldu. Gelin 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılacak olan final gecesi öncesinde Miss Turkey'de İlk 20'ye kalan kraliçe adaylarını yakından tanıyalım... 👇
Ekonomi uzmanı Şeref Oğuz, yeni açıklanan enflasyon hedefi doğrultusunda 2025'te asgari ücretin 20 bin TL'ye yükseleceğini söyledi 👇
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Öğrenildiği günden beri beklentileri arşa çıkartan ve yılın düğünü olarak anılan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü geçtiğimiz gün gerçekleşti! Geceye damgasını vuran düğünün her detayı ayrı olay olurken bu geceyi Çağla Altunkaya için hazırladığını söyleyen Acun Ilıcalı şoke etti 👇
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte bir erkek sürücünün tokatlı saldırısına uğradı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından tutuklandı 👇
İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre bir zincir börekçiden sipariş veren kadın, çalışan tarafından taciz edildi. Olay sonrası kadının eşi börekçiye gitti. Üç çalışan tarafından adam dakikalarca öldüresiye darbedildi ve bıçaklandı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesi sonrası börekçinin mühürlendiği açıklandı 👇
Börekçide Skandal Olay: Kadını Taciz Ettiler, Eşini Öldüresiye Dövdüler
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