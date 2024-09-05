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Türbülans 6 Kişiyi Yaralamıştı: THY Uçağındaki Görüntüler Ortaya Çıktı

Türbülans 6 Kişiyi Yaralamıştı: THY Uçağındaki Görüntüler Ortaya Çıktı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 23:30

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memuru yaralanmıştı. Olaya ilişkin yolcu cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler çıktı. 

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Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, bugün Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala şiddetli bir türbülansa girmişti. Türbülansta 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralanmıştı.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, bugün Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala şiddetli bir türbülansa girmişti. Türbülansta 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralanmıştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları yazmıştı: 👇

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları yazmıştı: 👇

'TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) - Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava şartlarına (türbülans) maruz kalmıştır. 

214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 

Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. 

Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır.

 Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir.'

Uçakta bulunan kadın yolculardan biri ayrıca o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken daha sonra sosyal medyadan paylaştı.

Uçakta bulunan kadın yolculardan biri ayrıca o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken daha sonra sosyal medyadan paylaştı.

İşte o anlar 👇

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