Türbülans 6 Kişiyi Yaralamıştı: THY Uçağındaki Görüntüler Ortaya Çıktı
Türbülans 6 Kişiyi Yaralamıştı: THY Uçağındaki Görüntüler Ortaya Çıktı
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memuru yaralanmıştı. Olaya ilişkin yolcu cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler çıktı.
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Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, bugün Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala şiddetli bir türbülansa girmişti. Türbülansta 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralanmıştı.
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları yazmıştı: 👇
Uçakta bulunan kadın yolculardan biri ayrıca o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken daha sonra sosyal medyadan paylaştı.
İşte o anlar 👇
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