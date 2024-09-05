Ünlü Gazeteci Ferit Demir'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya 'Kayıp Narin' Tepkisi!

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'la ilgili gelişmeleri yakından takip eden ünlü gazeteci Ferit Demir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapmamasını eleştirdi.