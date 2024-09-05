Ünlü Gazeteci Ferit Demir'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya 'Kayıp Narin' Tepkisi!
Ünlü Gazeteci Ferit Demir'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya 'Kayıp Narin' Tepkisi!
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'la ilgili gelişmeleri yakından takip eden ünlü gazeteci Ferit Demir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapmamasını eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haberleri bekliyor. Narin'e gün içinde gittiği Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma kapsamında Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmış daha sonra tutuklanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tutuklama kararı ile ilgili bazı DNA eşleşmeleri olduğunu ve tedbir amacıyla tutuklama kararının verildiğini söylemişti.
Soruşturma kapsamında ayrıca Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.
Kayıp Narin’i arama çalışmaları 16’ncı gününde de yoğun şekilde devam ederken, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Ferit Demir'den gündem olan bir eleştiri geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Ferit Demir, tüm Türkiye'nin öncelikli gündemi haline gelen kayıp Narin Güran için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hiç açıklama yapmamasını eleştirdi.
Gazeteci Ferit Demir, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ın "Narin Nerede?" paylaşımını alıntılayarak yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Narin'i dünya konuşuyor, bütün Türkiye her gün Narin nerede diye soruyor ama İçişleri bakanı bu konuda tek bir açıklama yapmış değil. Ama biz sormaya devam edeceğiz : Narin nerede?"
Ferit Demir'in paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın