5 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli devam ederken tepkiler çığ gibi büyüyor. Şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener de konu hakkında sessiz kalmayarak "Bize yakışmıyor!" çıkışında bulundu.
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2. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde "Ben yine aşık oldum" diyerek hayatında yeni biri olduğunu cümle aleme duyuran Şeyma Subaşı'nın kankasının eski eşiyle ilişki yaşadığı iddiası "pes!" dedirtti!
3. Yıllar önce Kadıköy'deki evinin önünde bir adamın mastürbasyon çektiğini itiraf eden Ceylam Ertem öldürülen müzisyen Değer Deniz'i hatırlattı. Ünlü şarkıcı Ertem sahiplendiği köpeklerle güvende hissettiğini belirterek Meclis'te kabul edilen ve "katliam yasası" olarak da adlandırılan yasa değişikliğine yine sert çıktı.
4. Ülkemizde Instagram'a getirilen ve günlerdir süren erişim engeli, bir süredir sert açıklama yapmaktan geri duran Hazal Kaya'yı dahi çileden çıkardı. Ünlü oyuncu adım adım özgürlüklerimizin yok edildiğini ifade ederken "vallahi yeter!" demekten de kendini alamadı!
5. Bodrum'da tatil keyfi yapan Beren Saat'in arasının bir dönem bozuk olduğunu konuşulan kaynanası Serpil Doğulu ve görümcesiyle verdiği pozlar gözlerden kaçmadı. Kenan Doğulu'nunsa kamerayı görünce eşiyle gülücükler saçması yorum topladı.
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6. Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya'nın kırmızı bikini giyip ormanda poz verince sosyal medya kullanıcılarına gün doğdu!
7. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Esra Bilgiç ve Sabancı ailesinin DJ'i Faruk Sabancı'nın gizli aşkı dün gece saatlerinde ortaya çıktı!
8. Televizyon izlerken sunucunun yaptığı Instagram yorumunu duyunca tansiyonu yükselen Demet Akalın, X'e koştu, yine Türkçe'yi katletti!
9. Yine Bianca ve Kanye, yine kombin fiyaskosu! Los Angeles sokaklarında salınırken görüntülenen Kanye West ve Bianca Censori, kombin seçimleriyle yine ağızları açık bıraktı.
10. Geçtiğimiz gün aynı konserde bir araya gelen rapçi Uzi ve Güneş; samimi hareketleriyle dinleyicilerinin merceğine takıldı. O anların kaydedildiği görüntüler, TikTok'ta oldukça beğenildi.
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11. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser veren Berdan Mardini, konser çıkışı muhabirlerle sohbet etti. Mert Demir'le uçakta karşılaştıklarını söyleyen Mardini, ünlü şarkıcının göğüs kıllarına yaptığı yorum ve teklifle dumura uğrattı! 😂
12. Zeytin Ağacı dizisinin Fiko'su Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşları Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın geçtiğimiz haftalarda patlak veren gerginliği hakkında ilk kez konuştu!
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