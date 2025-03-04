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4 Mart Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

4 Mart Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 20:21

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da kameralar önünde tartışması gündem olmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Trump'a övgü dolu sözlerle bir paylaşım geldi.

Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da kameralar önünde tartışması gündem olmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Trump'a övgü dolu sözlerle bir paylaşım geldi.

Geçen günlerde ABD ile değerli madenler anlaşması yapmak üzere ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkeden eli boş ayrılmıştı. Bunun nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump ile kameralar önünde hararetli tartışması olmuştu. Trump, 'Saygısızlık ediyorsun' sözleriyle Zelenskiy'i kameralar önünde azarlamış, Ukrayna Devlet Başkanı ise Beyaz Saray'ı terk etmişti. 

Zelenskiy, şok eden bir paylaşım yaptı ve Trump'a adeta biat etti. X hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, 'Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelins sağladığında işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız. Ekibim ve ben, kalıcı bir barış elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız' dedi.

İstanbul'da 2 gündür kayıp olan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da 2 gündür kayıp olan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler hakkında yeni gelişme yaşandı. Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar aralıksız devam ederken, Ece Gürel'in evden çıktığı ana ait son görüntüler ortaya çıktı.

Ece Gürel’le ilgili son görüntülerinde, sırt çantası ile birlikte evden çıktığı ve bir süre sonra da gözden uzaklaştığı görülüyor.

Samsunspor, yabancı hakem tartışmalarına dahil oldu. Başkan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye destek veren açıklamalarda bulundu.

Samsunspor, yabancı hakem tartışmalarına dahil oldu. Başkan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye destek veren açıklamalarda bulundu.

Bu sezon özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan hakem tartışmalarına Samsunspor da dahil oldu. Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Yüksel Yıldırım, '3-5 tane pis hakem yüzünden bütün futbol camiası kirleniyor' derken Fenerbahçe hariç diğer takımların federasyona olan tutumunu eleştirdi.

Bilirkişi ile gazeteci Barış Pehlivan'ın yaptığı telefon konuşması Halk TV'de yayınlanmıştı. Bu nedenle gazeteciler gözaltına alınmış Suat Toktaş ise tutuklanmıştı. Bilirkişi davasında karar çıktı.

Bilirkişi ile gazeteci Barış Pehlivan'ın yaptığı telefon konuşması Halk TV'de yayınlanmıştı. Bu nedenle gazeteciler gözaltına alınmış Suat Toktaş ise tutuklanmıştı. Bilirkişi davasında karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen aylarda düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişi ile ilgili yayın nedeniyle Halk TV gazetecileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Serhan Asker, Barış Pehlivan, Seda Selek gözaltına alınmış; Kürşad Oğuz ifadeye çağrılmıştı. Suat Toktaş ise 1 ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. 

Bugün görülen bilirkişi davasının ilk duruşmasında karar çıktı. Suat Toktaş’ın tahliye edilmesine karar verildi. Asker, Pehlivan, Oğuz ve Selek de beraat etti.

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Çiçeklerle uğurlanan sanatçının cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Eşi ve kızı, Akbayram'a gözyaşları içinde veda ederken, “Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti, ben de canımın yarısını kaybettim” sözleri yürekleri dağladı. 

Bir süredir zatürre tedavisi gören Akbayram, evinde geçirdiği iç kanamanın ardından hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini 2 Mart’ta kaybetmişti.

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Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz telefon. Erdoğan, Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" süreci için teşekkür etti.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz telefon. Erdoğan, Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" süreci için teşekkür etti.

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında bir süredir dinlenme sürecinde olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oyuncu Yılmaz Erdoğan arasında sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştiği iddia edildi. Ünlü sanatçı, MHP liderine ‘terörsüz Türkiye’ sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti. Bahçeli ise Erdoğan’ın dizisini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Cast ajanslarıyla ilgili 21 teşebbüsü de soruşturduklarını ifade eden Küle, 'İddialar bu ajansların komisyon oranlarını ve satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmasıyla ilgili' açıklamasında bulundu.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Seregil ile 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında çıkan gerginlik büyüdü.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Seregil ile 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında çıkan gerginlik büyüdü.

Serengil'in, Cübbeli Ahmet ve korumaları ile ilgili yapmış olduğu şikayet hakkında yeni bir gelişme yaşandı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şikayet sonrası açılan dosya, herhangi bir ifade alınmadan yalnızca yedi gün içinde kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu.

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Borsa İstanbul'da manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'la ilgili şok edici gerçekler ortaya çıktı. Hikmet'in "45 milyonluk villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından hüküm giyeceği öğrenildi.

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'la ilgili şok edici gerçekler ortaya çıktı. Hikmet'in "45 milyonluk villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından hüküm giyeceği öğrenildi.

İki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan Hikmet, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katılan Hikmet'in Dominik'e gittikten sonra tutuklanmasına karar verildiği ortaya çıktı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre iki yeni suça karışan Hikmet'in '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hüküm giyeceği öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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