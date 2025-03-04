4 Mart Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
4 Mart Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da kameralar önünde tartışması gündem olmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Trump'a övgü dolu sözlerle bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da 2 gündür kayıp olan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Samsunspor, yabancı hakem tartışmalarına dahil oldu. Başkan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye destek veren açıklamalarda bulundu.
Bilirkişi ile gazeteci Barış Pehlivan'ın yaptığı telefon konuşması Halk TV'de yayınlanmıştı. Bu nedenle gazeteciler gözaltına alınmış Suat Toktaş ise tutuklanmıştı. Bilirkişi davasında karar çıktı.
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz telefon. Erdoğan, Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" süreci için teşekkür etti.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema ve dizi sektörü hakkında eş zamanlı dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Seregil ile 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında çıkan gerginlik büyüdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu.
Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'la ilgili şok edici gerçekler ortaya çıktı. Hikmet'in "45 milyonluk villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından hüküm giyeceği öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın