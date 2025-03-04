Bilirkişi Davasında Halk TV Gazetecilerine Beraat: Suat Toktaş'a Tahliye Kararı
Bilirkişi Davasında Halk TV Gazetecilerine Beraat: Suat Toktaş'a Tahliye Kararı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen aylarda düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişi ile ilgili yayın nedeniyle Halk TV gazetecileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Serhan Asker, Barış Pehlivan, Seda Selek gözaltına alınmış; Kürşad Oğuz ifadeye çağrılmıştı. Suat Toktaş ise 1 ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu.
Bugün görülen bilirkişi davasının ilk duruşmasında karar çıktı. Suat Toktaş’ın tahliye edilmesine karar verildi. Asker, Pehlivan, Oğuz ve Selek de beraat etti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi gündeme getirmiş ve iddialarda bulunmuştu.
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İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesi Halk TV ekranlarında yayınlanmıştı.
Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek gözaltına alınmış; Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ise ifadeye çağrılmıştı.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.
Bilirkişi davasının ilk duruşması bugün görüldü: Tahliye ve beraat kararı verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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