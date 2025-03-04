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Bilirkişi Davasında Halk TV Gazetecilerine Beraat: Suat Toktaş'a Tahliye Kararı

Bilirkişi Davasında Halk TV Gazetecilerine Beraat: Suat Toktaş'a Tahliye Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen aylarda düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişi ile ilgili yayın nedeniyle Halk TV gazetecileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Serhan Asker, Barış Pehlivan, Seda Selek gözaltına alınmış; Kürşad Oğuz ifadeye çağrılmıştı. Suat Toktaş ise 1 ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. 

Bugün görülen bilirkişi davasının ilk duruşmasında karar çıktı. Suat Toktaş’ın tahliye edilmesine karar verildi. Asker, Pehlivan, Oğuz ve Selek de beraat etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi gündeme getirmiş ve iddialarda bulunmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi gündeme getirmiş ve iddialarda bulunmuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesi Halk TV ekranlarında yayınlanmıştı.

İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından Barış Pehlivan’ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesi Halk TV ekranlarında yayınlanmıştı.

Bu görüşmenin yayınlanmasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Barış Pehlivan hakkında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek gözaltına alınmış; Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ise ifadeye çağrılmıştı.

Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek gözaltına alınmış; Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ise ifadeye çağrılmıştı.

Gazetecilere 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçları yöneltilmişti. Pehlivan, Selek, Asker, Oğuz ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.

Başsavcılık, 'Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf etmesini” gerekçe olarak göstermişti.

Bilirkişi davasının ilk duruşması bugün görüldü: Tahliye ve beraat kararı verildi.

Bilirkişi davasının ilk duruşması bugün görüldü: Tahliye ve beraat kararı verildi.

Davanın ilk duruşması İstanbul Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme kararını açıkladı ve tüm gazeteciler yöneltilen suçlamalardan beraat etti. Suat Toktaş hakkında ise tahliye kararı verildi.

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Tahliye ve beraat kararı alkışlarla karşılandı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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