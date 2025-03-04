Bilirkişi Davasında Halk TV Gazetecilerine Beraat: Suat Toktaş'a Tahliye Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen aylarda düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişi ile ilgili yayın nedeniyle Halk TV gazetecileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Serhan Asker, Barış Pehlivan, Seda Selek gözaltına alınmış; Kürşad Oğuz ifadeye çağrılmıştı. Suat Toktaş ise 1 ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu.

Bugün görülen bilirkişi davasının ilk duruşmasında karar çıktı. Suat Toktaş’ın tahliye edilmesine karar verildi. Asker, Pehlivan, Oğuz ve Selek de beraat etti.