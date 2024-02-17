'35 Bin Dolarlık Tektaş Yüzük Karşılığında Sen ne Yaptın?' Sorusuna Sevgilisinin Yerine Harika Bir Cevap Verdi

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Sevdiği kadına aldığı yüzüğe 35 bin dolar ödediğini belirten adamın ardından muhabir kadına dönerek, 'Peki bunun karşılığında sen ne yaptın?' diye sordu.
Muhabirin sevgilisine sorduğu soruya, 'Bu soruya ben cevap vermeliyim' diyerek araya giren adam, 'Karşılığında bana sadık bir hayat arkadaşı kazandım. Karşılığında çocuklarımın annesini kazandım. Hayatım boyunca görüp görebileceğim en güzel kadını kazandım. Ömür boyu yanımda olacak bir yol arkadaşına sahibim. Şimdiye kadar yaptığım ve yapacağım tüm yatırımlara değer' dedi.
İşte o muhteşem anlar: 👇
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