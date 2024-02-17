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'35 Bin Dolarlık Tektaş Yüzük Karşılığında Sen ne Yaptın?' Sorusuna Sevgilisinin Yerine Harika Bir Cevap Verdi

'35 Bin Dolarlık Tektaş Yüzük Karşılığında Sen ne Yaptın?' Sorusuna Sevgilisinin Yerine Harika Bir Cevap Verdi

Amerika Birleşik Devletleri
Arya
Arya - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 20:49

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ABD'de sokak röportajları yapan bir fenomen, karşılaştığı çifte ne kadar süredir birlikte olduklarını ve evlilik teklifi yüzüne ne kadar ödediklerini sordu.

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Sevdiği kadına aldığı yüzüğe 35 bin dolar ödediğini belirten adamın ardından muhabir kadına dönerek, 'Peki bunun karşılığında sen ne yaptın?' diye sordu.

Sevdiği kadına aldığı yüzüğe 35 bin dolar ödediğini belirten adamın ardından muhabir kadına dönerek, 'Peki bunun karşılığında sen ne yaptın?' diye sordu.

Muhabirin sevgilisine sorduğu soruya, 'Bu soruya ben cevap vermeliyim' diyerek araya giren adam, 'Karşılığında bana sadık bir hayat arkadaşı kazandım. Karşılığında çocuklarımın annesini kazandım. Hayatım boyunca görüp görebileceğim en güzel kadını kazandım. Ömür boyu yanımda olacak bir yol arkadaşına sahibim. Şimdiye kadar yaptığım ve yapacağım tüm yatırımlara değer' dedi.

Muhabirin sevgilisine sorduğu soruya, 'Bu soruya ben cevap vermeliyim' diyerek araya giren adam, 'Karşılığında bana sadık bir hayat arkadaşı kazandım. Karşılığında çocuklarımın annesini kazandım. Hayatım boyunca görüp görebileceğim en güzel kadını kazandım. Ömür boyu yanımda olacak bir yol arkadaşına sahibim. Şimdiye kadar yaptığım ve yapacağım tüm yatırımlara değer' dedi.

İşte o muhteşem anlar: 👇

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