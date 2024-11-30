30 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Son dönemde yüzündeki değişimle sıkça gündeme gelen Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak güzel oyuncu, yüzüne yaptırdığı söylenen estetik müdahalelerle ilgili aldığı eleştirilere paylaşımlarıyla kulak tıkıyor. Ekranlara uzun bir aranın ardından geri dönen Kobal, yeni hamlesiyle ilgi odağı oldu. Sinem Kobal, son paylaşımlarından birinde takipçisinden aldığı nazar tavsiyesini beğendi. Gelin, Kobal’ın beğendiği o yoruma birlikte bakalım...
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Magazin manşetlerinin sevilen isimlerinden biri olan Berfu Yenenler talk şovunun yeni sezonuyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon YouTube'da yayınlanan programın konuklarıyla ve zaman zaman kırdığı potlarla çok konuşulan Yenenler yeni konuklarıyla sosyal medyaya damgasını vuruyor. Şimdiden Bülent Şakrak ve Hayrettin gibi ünlü isimleri ağırlayan Yenenler programdaki hal ve hareketleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Ecem Erkek'i kanalında konuk eden Berfu Yenenler'in programdaki mimikleri gözlerden kaçmadı. Bakın Berfu Yenenler sinir olduğu insanların arkasından ne yapıyormuş!
Icardi'nin Wanda Nara'yla boşanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Magazin gündemine damga vuran olayların ardından Icardi'nin adı her gün başka bir olayla anılıyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde boşanma avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddialarına karışmıştı. Gündemden bir an olsun düşmeyen futbolcu bugün psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Uzun süreli birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda yaptıkları düğünle taçlandıran Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ikilisi magazin gündemine damga vurmuştu. Yılın düğünü diyebileceğimiz törende yaşananlar sosyal medyada da büyük ilgi çekmişti. Şu sıralar adından sık sık bahsettiren Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan Ilıcalı eşi Çağla Altunkaya'ya övgü dolu sözleriyle de dikkat çekti. Gelin o anlara birlikte bakalım...
Cinsiyet geçiş sürecinden sonra güzellik merkezleri ve aşk ilişkileri ile gündeme gelen Selin Ciğerci, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Ciğerci, geçtiğimiz yıllarda Gökhan Çıra ile olan evliliğini sona erdirmiş, boşanmasıyla da çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir iddia üzerine adı Icardi'yle aşk iddialarına karışan Ciğerci, gizemli bir beyefendiyle el ele görüntülenmişti. Ünlü isim aşk iddialarını yalanladı.
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Ünlü şarkıcı Kalben, şarkılarının yanı sıra açıklamaları ile de sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Son olarak Saygı1 Sertab Erener konserindeki performansı ile dinleyenleri büyüleyen Kalben, geçtiğimiz saatlerde erkek arkadaşı ile el ele görüntülendi. Erkek arkadaşının kameralara alışık olmadığını söyleyen ünlü şarkıcının el ele verdiği görüntülere rağmen yaptığı "Kalbimde hiç kimse yok" açıklaması akıllara durgunluk verdi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir lokantaya giden Vedat Milor, yediği lahmacun ve Kilis tavayı çok beğenirken, fotoğraflarının izinsiz olarak çekilmesi sonrasında restoran sahibini “Ben burada maymun değilim” diyerek azarlamıştı hatırlarsanız. Milor'un tepkisi sosyal medyada gündem olurken birçok ünlü isimden de Milor'a destek gelmişti. Milor'u destekleyen isimlerden biri de Demet Akalın ve Şahan Gökbakar oldu.
Kişisel gelişim yazıları ve kitapları ile tanınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap yapan Aşkım Kapışmak bu kez de İlber Ortaylı'ya verdiği tepki ile gündeme geldi.
Ekranların tanınan ismi Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde vefat eden Metin Arolat'ın kaybı ile yıkılmıştı. Yakın arkadaşının vefatına çok üzülen ünlü isim duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çağlayan bu kez de bir başka yakın arkadaşı İsmail Bozkurt'u kaybetti. Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un vefatını X hesabından duyuran Çağlayan'ın duygusal vedası gündem oldu.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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