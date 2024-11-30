Yalnız Değilmişiz: Berfu Yenenler Bir Ortamda Sinir Olduğu İnsanların Arkasından Bakın Ne Yapıyormuş!
Yalnız Değilmişiz: Berfu Yenenler Bir Ortamda Sinir Olduğu İnsanların Arkasından Bakın Ne Yapıyormuş!
Magazin manşetlerinin sevilen isimlerinden biri olan Berfu Yenenler talk şovunun yeni sezonuyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon YouTube'da yayınlanan programın konuklarıyla ve zaman zaman kırdığı potlarla çok konuşulan Yenenler yeni konuklarıyla sosyal medyaya damgasını vuruyor. Şimdiden Bülent Şakrak ve Hayrettin gibi ünlü isimleri ağırlayan Yenenler programdaki hal ve hareketleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Ecem Erkek'i kanalında konuk eden Berfu Yenenler'in programdaki mimikleri gözlerden kaçmadı. Bakın Berfu Yenenler sinir olduğu insanların arkasından ne yapıyormuş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler'i çoğumuz, Eser Yenenler'le yaptığı evlilik sonrası tanımış olsak da, kendisi ün kazandığı ilk günlerden bu yana sıkça manşetlerde yer edinmeyi başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yenenler ya yaptığı paylaşımlarla ya da yediği linçlerle gündeme damgasını vurmadan edemiyor.
Kendisinin adını bir de sunuculuğunu yaptığı "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" isimli programla duyuyoruz tabii. Katılan konuklar bir yana dursun Yenenler zaman zaman yaptığı yorumlarla ünlü isimlerden daha çok ilgi çekiyor.
Geçtiğimiz haftalarda programına konuk olan Ecem Erkek'le Jenga oynayan Yenenler "Sinir olduğun insanların arkasından yaptığın bir surat ifadesi yap" sorusuna verdiği cevapla gündeme düştü!
Mimikleriyle seyirciyi kahkahaya boğan Berfu Yenenler, özellikle sinir olduğu insanlar kendisine akıl verdiklerinde bu surat ifadesini takınıyormuş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın