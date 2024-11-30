onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Estetik İşlemleriyle Gündeme Gelen Sinem Kobal Bir Takipçisinin Tuhaf Nazardan Korunma Tavsiyesini Beğendi

Estetik İşlemleriyle Gündeme Gelen Sinem Kobal Bir Takipçisinin Tuhaf Nazardan Korunma Tavsiyesini Beğendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.11.2024 - 14:55

Son dönemde yüzündeki değişimle sıkça gündeme gelen Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak güzel oyuncu, yüzüne yaptırdığı söylenen estetik müdahalelerle ilgili aldığı eleştirilere paylaşımlarıyla kulak tıkıyor. Ekranlara uzun bir aranın ardından geri dönen Kobal, yeni hamlesiyle ilgi odağı oldu. Sinem Kobal, son paylaşımlarından birinde takipçisinden aldığı nazar tavsiyesini beğendi. Gelin, Kobal’ın beğendiği o yoruma birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'yla mutlu birlikteliği ve şu sıralar odaklandığı annelik göreviyle bir süredir gündemde olan Sinem Kobal ekranlara dönüyor bildiğiniz gibi.

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'yla mutlu birlikteliği ve şu sıralar odaklandığı annelik göreviyle bir süredir gündemde olan Sinem Kobal ekranlara dönüyor bildiğiniz gibi.

Anne olmasının ardından seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kobal son zamanlarda hem davetlerde boy gösteriyor hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Anne olmasının ardından seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kobal son zamanlarda hem davetlerde boy gösteriyor hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde oldukça göz önünde olan Kobal'ın bu süreçte geçirdiği değişim ve özellikle çene bölgesine yaptırdığı iddia edilen işlemler oldukça tepki çekiyor.

Şimdilerde oldukça göz önünde olan Kobal'ın bu süreçte geçirdiği değişim ve özellikle çene bölgesine yaptırdığı iddia edilen işlemler oldukça tepki çekiyor.

Fakat kötü yorumlara kulaklarını tıkayan güzel oyuncu yaptığı iddialı paylaşımlarla resmen bu tepkilere kulak tıkıyor!

Fakat kötü yorumlara kulaklarını tıkayan güzel oyuncu yaptığı iddialı paylaşımlarla resmen bu tepkilere kulak tıkıyor!

Güzel oyuncunun takipçilerinden birinin bu paylaşımın altına yaptığı 'nazardan korunma tavsiyesi' ise dikkat çekti. Kobal'ın bu yorumu beğenmesi ise dikkatli kullanıcılardan kaçmadı!

Güzel oyuncunun takipçilerinden birinin bu paylaşımın altına yaptığı 'nazardan korunma tavsiyesi' ise dikkat çekti. Kobal'ın bu yorumu beğenmesi ise dikkatli kullanıcılardan kaçmadı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın