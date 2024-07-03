3 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhabironline'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de baş başa görüntülenen Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ve Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör aşk iddialarının önünü alamamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu o anlar hakkında ilk defa konuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'la evliliklerini bitiren Rüştü Onur Atilla ayrılık sonrası Nez ile yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi oturmuş ardından ortaya atılan ihanet iddialarıyla gündem fena karışmıştı. Attilla'dan eski eşi Sinem Ayyıldız'ın sözlerine cevap gecikmedi.
Geçtiğimiz akşam A Milli futbol takımımızla Avusturya Milli takımının karşılaşmasını evinde eşiyle birlikte izleyen Demet Akalın, galibiyet anlarından bir videoyu sosyal medyasında paylaştı. Dikkatli takipçileri ise Akalın'ın koltuğundaki örtüleri hemen fark edip kendisine yazmış olacaklar ki Demet Akalın'dan açıklamasa hikayesi hemen geliverdi.
Türk televizyonunun efsane dizilerinden Hayat bilgisi'nin Pikaçu'sunu canlandıran oyuncu Kerem Kupacı dünyaevine girdi.
Nisan ayında erken bir doğumla kızını kucağına alan Gonca Vuslateri, minik kızı Asya ve eşi Levent ile özel hayatını sakin ve gözlerden uzak yaşamaya dikkat ediyor normalde. Fakat geçtiğimiz gün kendisinden, ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları birleştirdiği bir paylaşım geldi. Sevenleri, Vuslateri'ye ''anneliğin ne kadar yakıştığını'' söylemeden edemediler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sık sık yaptığı açıklamalarla gündemde bomba etkisi yaratan şarkıcı Aynur Aydın'ın sıcaklara bulduğu akıllara durgunluk veren çözüm dillere fena düştü!
İdo Tatlıses sevimli ikizleriyle yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ayel ve Emir'in yüzünü ilk defa gösteren ikili, güldüren paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu.
Değerli sanatçımız Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yummuştu. Oğlu Ali Sunal ise babasının mirasını koruyor ve sunuculuğunu üstlendiği programla insanları gülümsetmeyi başarıyor. Vefatının 24. seneidevriyesinde, eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal, değerli sanatçımızı unutmadı; sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Yaptığı programlar ve futbol camiasına yaptığı yatırımlar kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kendi sosyal medya hesabından kutladı. Bu paylaşımda doğum gününden çok daha dikkat çeken şey ise Ilıcalı'nın gömleği oldu.
Şarkıları ve dans performansları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Zeynep Bastık her adımıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının, "Bakılsın isterim" dediği sevgilisi Serkay Tütüncü'nün eski aşkı İlayda Alişan'ın son paylaşımına beğeni atması yine çok konuşuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın