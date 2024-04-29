29 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Nisan Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanarak kardeşi Bahar Candan ile birlikte cezaevine gönderilen Nihal Candan yaşadığı hastalık sebebiyle tahliye edilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; tahliyeye müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte detaylar…
https://onedio.com/haber/anoreksiya-hastaligi-yuzunden-37-kiloya-duserek-cezaevinden-cikarilan-nihal-candan-yeniden-cezaevine-donebilir-1219708
Yine bir 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımı başlatıldı ve bu ilginç bilgiler hiç bitmiyormuşçasına yine yüzlerce ilginç bilgi geldi. Enteresan bilgiye doyup KPSS Genel Kültür'de full çekecek duruma geldi.
Dr. Sabri Öncü, sosyal medyada sert çıkışlarıyla, iktisat camiasında bilinen bir isimdir. Son paylaşımlarından birinde bankacılık sistemine yönelik anlatımında kullandığı ifadelerle dikkat çekti.
Furkan Andıç'la beraber Cadı isimli yeni bir filmde rol alacak olan Buse Meral, Birsen Altuntaş'a röportaj verdi. Aras Bulut İynemli'yle aşk hayatı sorulduğunda gerilen Buse Meral kaçamadı, aşkı kabullendi.
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Kızıl Goncalar'da tarikattakilere savcı inceleme başlatmıştı. Sorgulamayı izlediğimiz bölümde savcının sözleri dikkat çekti.
Eskiler ne güzeldi değil mi? Diziler, oyuncaklar, atıştırmalıklar, hatta giydiğimiz kıyafetler. Kıyafetlere güzel demek biraz tartışmalı bir konu olsa da 2010'larda giyilen tişörtlerin güldüren tasarımları olduğu kesin!
Mehmet Akif Ersoy'un Konuğu Olan Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Övgü Dolu Sözler
Kızılcık Şerbeti'nde kinlenip "beter ol" dediğimiz Fatih, sonunda belasını ilk sıradan buluyor. 61. bölümün 2. fragmanında Doğa ve Giray'ın öpüşmesiyle ortalık resmen şenlendi!
Hamilelik senaryosuyla büyük tartışmalar yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in askere gideceği beklenirken evlilik haberi vermesi ağızları açık bırakmıştı. Askere gitmemek için ne yapacağını şaşırıp önce yeniden hamileliği gündeme getirmeye çalışan Mükremin, bu sefer de telli duvaklı gelin oldu!
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
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