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Eve Çağırdıkları Eskortla Kavga Ettiler: Kendi Kardeşini Bıçakladı!

Eve Çağırdıkları Eskortla Kavga Ettiler: Kendi Kardeşini Bıçakladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.04.2024 - 00:01 Son Güncelleme: 30.04.2024 - 00:03

Esenyurt’ta, internetteki eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadının arkadaşlarıyla kavgaya tutuşan kişi, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

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Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta kalan U.Ş. ve E.Ş, internetteki bir eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadınla henüz belirlenemeyen neden tartışmaya başladı.

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta kalan U.Ş. ve E.Ş, internetteki bir eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadınla henüz belirlenemeyen neden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle kadın, arkadaşlarını olay yerine çağırdı. İki kardeş ile grup arasında çıkan kavgada, U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetti.

Tartışmanın büyümesiyle kadın, arkadaşlarını olay yerine çağırdı. İki kardeş ile grup arasında çıkan kavgada, U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, U.Ş. dahil, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, U.Ş. dahil, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
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