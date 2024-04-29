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Resmi Gazete’de Yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemde Ulaşım Ücretsiz

Resmi Gazete’de Yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemde Ulaşım Ücretsiz

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.04.2024 - 00:21 Son Güncelleme: 30.04.2024 - 00:37

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

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1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Buna göre; 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
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