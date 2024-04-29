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İktisat Hocası Bankacılık Sisteminin Para Yaratımını Anlatırken Küfredince Yorumlar Güldürdü

İktisat Hocası Bankacılık Sisteminin Para Yaratımını Anlatırken Küfredince Yorumlar Güldürdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 15:51

Dr. Sabri Öncü, sosyal medyada sert çıkışlarıyla, iktisat camiasında bilinen bir isimdir. Son paylaşımlarından birinde bankacılık sistemine yönelik anlatımında kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

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Dr. Sabri Öncü, sosyal medyada ekonomi yorumlarında kendine has kullandığı dille bilinir. Sert yorumlarıyla öne çıkan Öncü, bankacılık sistemine yönelik tespitinde küfredince dikkat çekti.

Dr. Sabri Öncü, sosyal medyada ekonomi yorumlarında kendine has kullandığı dille bilinir. Sert yorumlarıyla öne çıkan Öncü, bankacılık sistemine yönelik tespitinde küfredince dikkat çekti.

Bankacılık sisteminin para yaratımı konusundaki bir tartışmada, bir takipçisinin yaptığı yoruma küfürle cevap veren Öncü'ye yorumlar gecikmedi.

Bankacılık sisteminin para yaratımı konusundaki bir tartışmada, bir takipçisinin yaptığı yoruma küfürle cevap veren Öncü'ye yorumlar gecikmedi.
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Yorumlarda da iktisat anlatımına yönelik örnekler verilirken,

Yorumlarda da iktisat anlatımına yönelik örnekler verilirken,
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Bir çok yorumda anlatımın samimiyeti ve basitliği ilgi çekti.

Bir çok yorumda anlatımın samimiyeti ve basitliği ilgi çekti.
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Öncü'den ders almaya gönüllü olanlar bir yandan,

Öncü'den ders almaya gönüllü olanlar bir yandan,
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Ekonomiye artan merak diğer yandan görüldü.

Ekonomiye artan merak diğer yandan görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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