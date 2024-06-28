28 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Meryem Uzerli'yi "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli YouTube programında konuk eden Avşar'ın Meryem Uzerli karşısında kırdığı pot sosyal medyada gündem oldu!
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Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, iş adamı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptığı paragraf boyu açıklamalar ile meşhur olan Ceyda Düvenci bu kez de bir hikaye paylaşarak bir tarafı övüp bir tarafı taşladı.
Şevval Şahin yeni sevgilisi Burak Ateş ile birlikte tekne tatilinde büyük aşka geldi! İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri ağızları açık bıraktı.
Modellik geçmişinden sonra dümeni müziğe kıran Ayşe Hatun Önal, önce 'Kalbe Ben'le hemen sonrasında 'Çak Bir Selam' ve 'Olay' gibi şarkılarla kendine sağlam bir dinleyici kitlesi yaratmıştı. Modern altyapılı, cool sözlerden oluşan şarkılarıyla 2000'li yılların sonuna doğru yükselişe geçen Ayşe Hatun Önal, pandemi sonrasında ise adeta kayıplara karıştı. Hayranları ise artık isyanda!
Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilk kez el ele görüntülendi. Deniz'in sevgilisinin elini tutma çabası ise dillere fena düştü!
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Haziran ayında dünyaevine giren en güzel ünlü gelini sizlerle birlikte seçiyoruz!
2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, uzun zaman sonra ekranlara geri döndü! Esra Ezmeci'nin programına katılan Kural, yeni mesleğini de açıkladı.
Magazin Burada'nın özel haberine göre Uraz Kaygılaroğlu, ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla öpüştü. Ünlü oyuncunun o anları olay oldu!
Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre, yazın gelmesiyle birlikte bkendini mavi sulara atan Nesrin Cavadzade plaj tazrıyla dudak uçuklattı! 11 milyon TL'lik saatiyle güneşlenen isim gündem oldu!
20. yıl konserleri iptal olduktan sonra birbirlerine yönelttikleri sözlerle gündeme bomba gibi oturan Hepsi grubu üyeleri Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasındaki ipler fena gerilmişti. Kameralara yakalanan Yürük bu defa Ergül'le bağını tamamen kopardığını söyledi.
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