Çak Bir Selam Canım Baksana: Ayşe Hatun Önal Hayranları İsyan Bayrağını Çekti, Birlikte Dua Zinciri Başlattı!
Çak Bir Selam Canım Baksana: Ayşe Hatun Önal Hayranları İsyan Bayrağını Çekti, Birlikte Dua Zinciri Başlattı!
Modellik geçmişinden sonra dümeni müziğe kıran Ayşe Hatun Önal, önce 'Kalbe Ben'le hemen sonrasında 'Çak Bir Selam' ve 'Olay' gibi şarkılarla kendine sağlam bir dinleyici kitlesi yaratmıştı. Modern altyapılı, cool sözlerden oluşan şarkılarıyla 2000'li yılların sonuna doğru yükselişe geçen Ayşe Hatun Önal, pandemi sonrasında ise adeta kayıplara karıştı. Hayranları ise artık isyanda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019'da yayınladığı 'Katakulli' ve hemen peşi sıra gelen 'Efsane' şarkılarından sonra başka bir şarkıda onun sesini duyamadık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020'nin başındaki pandemi sürecinde birçokları gibi o da sessizliğe gömüldü. Çok değil sadece bir yıl sonra peş peşe yaşadığı acılarla ise kendini adeta evine kapattı.
2021 yılında önce babasını sonra da biricik annesini kaybetti şarkıcı. Peş peşe yaşadığı iki büyük acıdan sonra iddialara göre evden dışarı çıkmaz oldu.
Kısa bir süre önce Selin Demiratar'ın 2020 yılında nikah masasına oturduğu Mehmet Ali Çebi için yaptığı "Kocam benim" paylaşımıyla gündeme gelen Ayşe Hatun Önal'ın mental açıdan da zorlu günlerden geçtiği yazıldı, çizildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Hatun Önal'ın zor bir dönemden geçtiğinin farkında olan X kullanıcıları bir dua zinciri başlatarak desteklerini şu paylaşımlarla ifade etti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın