Çak Bir Selam Canım Baksana: Ayşe Hatun Önal Hayranları İsyan Bayrağını Çekti, Birlikte Dua Zinciri Başlattı!

Modellik geçmişinden sonra dümeni müziğe kıran Ayşe Hatun Önal, önce 'Kalbe Ben'le hemen sonrasında 'Çak Bir Selam' ve 'Olay' gibi şarkılarla kendine sağlam bir dinleyici kitlesi yaratmıştı. Modern altyapılı, cool sözlerden oluşan şarkılarıyla 2000'li yılların sonuna doğru yükselişe geçen Ayşe Hatun Önal, pandemi sonrasında ise adeta kayıplara karıştı. Hayranları ise artık isyanda!