27 Temmuz Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Temmuz Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Temmuz Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, 'Hizbullah şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek' dedi.
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Sevgilisi Serkay Tütüncü ile tatilin keyfini çıkaran Zeynep Bastık'ın son paylaşımında sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan ayak detayı dillere fena düştü!
Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Tüm Detayları Paylaştı: Almanya Sokak Köpekleri ile İlgili Nasıl Bir Yol İzliyor?
Berlin'de yaşayan yetenekli belgesel fotoğrafçısı Sergei Stroitelev, 'Rus kadın çantaları serisi' ile tüm gözleri üzerine çekti. Sanatçının, 2018 yılından beri üzerinde çalıştığı proje, bu kez de X'te yayımlanan 'Kadınların çantalarında sakladıkları' paylaşımla beğeni toplatı.
Tokat’ın Zile ilçesinde oturan Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu Mersin’den gelen Vesile Yiğit ve beraberindeki yakınları tarafından evinin önünde darbedildi. Olayın ardından evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıkan Günel’in açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit (50) hayatını kaybetti.
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Devrim Özkan, Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı 'Deha'nın kadrosundan çıkarıldı. Onun yerine Ahsen Eroğlu geldi. Bu olaya Devrim Özkan, Ay Yapım'ı Instagram'dan takipten çıkarak cevap verdi. Detaylar içerikte!
Bu Ne Cesaret? Bir Turist Pakistan'ın Meşhur Sokak Dişçilerinde Dişlerini Beyazlattırdı
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun geçtiğimiz saatlerde vefat etmişti. Soyman'ın biricik arkadaşı Seda Sayan cenazeye gidemeyeceğini açıkladı.
YouTube, reklam engelleyicilere karşı yeni önlemler alıyor! Reklam engelleyicilerle video izleyenlere kötü haber, artık ekran tamamen 'siyah ekran'a dönüyor.
Orta Çağ kara komedisi türündeki 'The Decameron' dizisi Netflix'te gösterime girdi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve izleyenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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