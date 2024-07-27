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Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü

Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.07.2024 - 23:26

Tokat’ın Zile ilçesinde oturan Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu Mersin’den gelen Vesile Yiğit ve beraberindeki yakınları tarafından evinin önünde darbedildi. Olayın ardından evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıkan Günel’in açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit (50) hayatını kaybetti.

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Olay dün gece Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit’i, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi.

Olay dün gece Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit’i, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi.

İkili arasındaki görüşme küfürlü tartışmaya dönüştü. Sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma sonrası Mustafa Günel, Vesile Yiğit'e Tokat’ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek evinin konumunu attı. Bunun üzerine Mersin’de yaşayan Vesile Yiğit, beraberinde eşi İsak Yiğit, oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Mustafa Günel’in oturduğu adrese geldi.

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi.

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi.

Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışmada kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit yere düşerken, yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İsak Yiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Mustafa Günel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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sanane banane

Nefsi müdafa, başka şehirden ailecek toplanıp ev basmaya gelirsen sonunda iyi şeyler olmaz. Ayrıca Atatürk'e hakaret eden birinin ne ölüsüne ne de dirisine a... Devamını Gör

Fatma

Dava açman yeterli Tc kanunu gerekli işlemi yapardı, öldüren adamı belki hapse atarlar Türkiye burası yani. Ayrıca cahil insanla uğraşma

lily

atatürk düşmanlarının ortak özellikleri korkak ve ucube olmalarıdır

makalele

tam tersi israilli bebe 🤣🤣🤣😂😂

pisikolik

Yuhhh! Taaa baska bir sehre kavga etmek icin gitmek????? 😯😯 Akil tutulmasi bu olsa gerek..