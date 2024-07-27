Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü

Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışmada kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit yere düşerken, yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İsak Yiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Mustafa Günel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.