Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü
Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü
Tokat’ın Zile ilçesinde oturan Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu Mersin’den gelen Vesile Yiğit ve beraberindeki yakınları tarafından evinin önünde darbedildi. Olayın ardından evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıkan Günel’in açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit (50) hayatını kaybetti.
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Olay dün gece Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit’i, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi.
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Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi.
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Nefsi müdafa, başka şehirden ailecek toplanıp ev basmaya gelirsen sonunda iyi şeyler olmaz. Ayrıca Atatürk'e hakaret eden birinin ne ölüsüne ne de dirisine a... Devamını Gör
Dava açman yeterli Tc kanunu gerekli işlemi yapardı, öldüren adamı belki hapse atarlar Türkiye burası yani. Ayrıca cahil insanla uğraşma
atatürk düşmanlarının ortak özellikleri korkak ve ucube olmalarıdır
tam tersi israilli bebe 🤣🤣🤣😂😂
Yuhhh! Taaa baska bir sehre kavga etmek icin gitmek????? 😯😯 Akil tutulmasi bu olsa gerek..