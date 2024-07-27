Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Netanyahu: "Hizbullah Şimdiye Kadar Ödemediği Türden Ağır Bir Bedel Ödeyecek"

Netanyahu: "Hizbullah Şimdiye Kadar Ödemediği Türden Ağır Bir Bedel Ödeyecek"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.07.2024 - 23:42

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, 'Hizbullah şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail'deki Dürzi toplumunun lideriyle telefonda görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail'deki Dürzi toplumunun lideriyle telefonda görüştü.

Netanyahu görüşmede, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Netanyahu görüşmede, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda bir roketin futbol sahasına isabet etmesi sonucu 11 İsrailli hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla İsrailli yaralanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda bir roketin futbol sahasına isabet etmesi sonucu 11 İsrailli hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla İsrailli yaralanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
9
7
6
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın