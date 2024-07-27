Veba ve Seks! Netflix'teki Orta Çağ Komedisi 'The Decameron' Dizisine İlk Tepkiler Geldi
Veba ve Seks! Netflix'teki Orta Çağ Komedisi 'The Decameron' Dizisine İlk Tepkiler Geldi
Orta Çağ kara komedisi türündeki 'The Decameron' dizisi Netflix'te gösterime girdi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve izleyenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Giovanni Boccaccio'nun kısa hikayelerinden aynı isimle uyarlanan 'The Decameron' dizisi 25 Temmuz günü Netflix'te gösterime girdi.
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Dizi, 1338 yılında veba Floransa'yı kasıp kavururken bir dizi soylu ve hizmetçilerinin Villa Santa'da şatoya çekilmesini ve burada şarap ve seks eşliğinde hayatta kalmak için mücadele etmelerini konu alıyor.
Bu Orta Çağ kara komedisi türündeki dizinin başrollerinde Zosia Mamet, Saoirse-Monica Jackson ve Tanya Reynolds oynuyor. İzleyenleri 14. yüzyılın İtalya'sına götüren 'The Decameron'a gelen yorumlar da oldukça olumlu.
Dizinin Rotten Tomatoes'daki puanı şu an 10 üzerinden 6 olarak gözüküyor. Peki 'The Decameron'u izleyenlerin tepkileri neler? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.
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9. "Decameron'a başlıyorum ve iPhone'u görmüş bir yüze sahip olan bu kızın dikkatimi dağıtacağını söyleyebilirim"
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11. "Zosia Mamet'in Girls karakterinin Orta Çağ versiyonunu canlandırdığı The Decameron'da son derece eğlendim"
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Siz Orta Çağ ve seks komedisi olan 'The Decameron'u izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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