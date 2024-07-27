YouTube Reklam Engelleyicilere Çözüm Buldu: 'Reklam Boyunca Siyah Ekran'!

Görünen o ki YouTube, sunucu tabanlı reklamları test ediyor. Bu sayede sunucu tabanlı reklamlar, videonun bir parçası olarak görülüyor ve reklam engelleyicilerin işlevi ortadan kalkıyor.

Tabii bu durumda kullanıcılar da reklam süresi boyunca, siyah ekranla karşılaşıyor.