Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
YouTube Reklam Engelleyicilere Çözüm Buldu: 'Reklam Boyunca Siyah Ekran'!

YouTube Reklam Engelleyicilere Çözüm Buldu: 'Reklam Boyunca Siyah Ekran'!

Youtube YouTube Premium Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 21:52

YouTube, reklam engelleyicilere karşı yeni önlemler alıyor! Reklam engelleyicilerle video izleyenlere kötü haber, artık ekran tamamen 'siyah ekran'a dönüyor. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YouTube'un reklam engelleyicilerle mücadelesinde 'siyah ekran' dönemi!

YouTube'un reklam engelleyicilerle mücadelesinde 'siyah ekran' dönemi!

Reklam engelleyici kullanarak YouTube'da video izlemek isteyen kullanıcılar son dönemlerde, video başlamadan 'siyah ekran' görüyor. Üstelik siyah ekran geçilmiyor.

Kullanıcıların karşısına, reklam süresi boyunca, atlanamayan 'siyah ekran' çıkıyor!

Kullanıcıların karşısına, reklam süresi boyunca, atlanamayan 'siyah ekran' çıkıyor!

Görünen o ki YouTube, sunucu tabanlı reklamları test ediyor. Bu sayede sunucu tabanlı reklamlar, videonun bir parçası olarak görülüyor ve reklam engelleyicilerin işlevi ortadan kalkıyor. 

Tabii bu durumda kullanıcılar da reklam süresi boyunca, siyah ekranla karşılaşıyor.

YouTube, henüz kullandığı teknoloji hakkında bir açıklama yapmasa da siber saldırılara karşı korumanın artırılması için 'güvenlik standartlarının yükselttiğini' açıkladı.

YouTube, henüz kullandığı teknoloji hakkında bir açıklama yapmasa da siber saldırılara karşı korumanın artırılması için 'güvenlik standartlarının yükselttiğini' açıkladı.

Reklam engelleyici kullanarak video izlemek isteyenler bu durumdan rahatsız olsa da, YouTube kullanıcılarını Premium'a teşvik etmek konusunda bir hayli istekli.

Reklam engelleyici kullanarak video izlemek isteyenler bu durumdan rahatsız olsa da, YouTube kullanıcılarını Premium'a teşvik etmek konusunda bir hayli istekli.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
5
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
chillybombom

Ublock'da sıkıntı yok. Olursa da ertesi gün çözülmüş oluyor. Bunlar hep tekelleşmenin sonuçları. Sağlam rakip olsa, premium diye bir şey olmazdı.

GardıropFuat

kullanıcı reklam süresince siyah ekran görürse youtube yine reklamını tüketiciye ulaştıramarcaktır. youtube için değişen bir şey yok yani. maksat yıldırmak ... Devamını Gör

Bozkurt

Önce televizyon izlemek için yayınlara para ödedik. Şimdiyse reklam izlememek için para ödüyoruz. Aynı uygulamanın oyun sektöründe de olacağı söyleniyor. Bar... Devamını Gör