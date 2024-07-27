YouTube Reklam Engelleyicilere Çözüm Buldu: 'Reklam Boyunca Siyah Ekran'!
YouTube Reklam Engelleyicilere Çözüm Buldu: 'Reklam Boyunca Siyah Ekran'!
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YouTube'un reklam engelleyicilerle mücadelesinde 'siyah ekran' dönemi!
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Kullanıcıların karşısına, reklam süresi boyunca, atlanamayan 'siyah ekran' çıkıyor!
YouTube, henüz kullandığı teknoloji hakkında bir açıklama yapmasa da siber saldırılara karşı korumanın artırılması için 'güvenlik standartlarının yükselttiğini' açıkladı.
Reklam engelleyici kullanarak video izlemek isteyenler bu durumdan rahatsız olsa da, YouTube kullanıcılarını Premium'a teşvik etmek konusunda bir hayli istekli.
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Ublock'da sıkıntı yok. Olursa da ertesi gün çözülmüş oluyor. Bunlar hep tekelleşmenin sonuçları. Sağlam rakip olsa, premium diye bir şey olmazdı.
kullanıcı reklam süresince siyah ekran görürse youtube yine reklamını tüketiciye ulaştıramarcaktır. youtube için değişen bir şey yok yani. maksat yıldırmak ... Devamını Gör
Önce televizyon izlemek için yayınlara para ödedik. Şimdiyse reklam izlememek için para ödüyoruz. Aynı uygulamanın oyun sektöründe de olacağı söyleniyor. Bar... Devamını Gör