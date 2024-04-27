27 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu Feyza Civelek, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu! En son Cannes Film Festivalin'deki kombiniyle dillere düşen isim tarzı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Şu sıralar gündemden düşmeyen güzel şarkıcı Hadise, tatil pozlarının altına yazdığı şairane dizlerlerle takipçilerini güldürdü.
Son günlerde gündemi meşgul eden komedyenler kapışması son hızıyla devam ediyor! Cem Yılmaz'ın gösteri sırasında yaptığı Hasan Can Kaya göndermesiyle başlayan olaylara Şahan Gökbakar'dan cevap geldi.
Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'nin integralin müfredattan kalkmasına verdiği tepki güldürdü.
Geçtiğimiz gün ön dişleri olmamasına rağmen gülümseyerek poz veren ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız Tilbe'ye Seda Bakan'dan "yalnız değilsin" paylaşımı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hülya Avşar'ın programına konuk olan oyuncu Deniz Çakır, sokak hayvanlarının uyutulması hakkında konuştu.
Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle adeta düşman çatlatan Defne Samyeli sahneye kostümleriyle de ortalığı yıkmaya başladı! Ünlü güzelin daha önce çok kez tartışma konusu olan Gülşen'in elbisesinden giydiği fark edilince kıyaslamalar kaçınılmaz oldu.
Ayşa Hatun Önal'ın, oyuncu Selin Demiratar'ın yıllar önce evlendiği eşi Mehmet Ali Çebi'yi "Kocam" notuyla paylaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Takvim'in haberine göre, bu sefer yeni paylaşımla karşımıza çıkan Önal'ın takıntılı olduğu öne sürülen aşkının oteline gitti.
Metin Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu son günlerde Müge Anlı'nın programında annesi Suphiye Oranıcı'yı arıyordu. Bu dönemde sosyal medya hesabını daha da aktif kullanan Nebioğlu, kendisine gelen "anneyi karalama programına döndü" yorumuna verdiği cevapla taşı babası Metin Akpınar'a attı!
Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını açıklamıştı. Günlerdir göremediğimiz ünlü şarkıcı ilk kez görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son günlerde gönderme yapmalara doyamayan Cem Yılmaz bu sefer de popüler komedyen Hasan Can Kaya'yı gözüne kestirmişti. Hasan Can Kaya'nın "veteran" çıkışıyla sessizliğini bozmasından sonra yine yerinde duramayan Cem Yılmaz'dan bu sefer de G.O.R.A. filmiyle gönderme geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın