26 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Dilan Polat'ın bir ay önce yeniden açılan orijinal hesabından Dilan Polat konuşuyormuş gibi yapılan paylaşımlar bitmek bilmiyor. Şimdi de yapılan anket ve sorulan soru adeta akıl tutulması yaşattı.
2. Taze aşıklar Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilişkilerini halka duyurmaya karar verdi!
3. Lübnan’da düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Europe birinci güzeli seçilen Elmas Yılmaz ülkemizi başarıyla temsil etti. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken genç güzel Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. Temsilcimiz hakkındaki estetik iddialarına yanıt verirken, "Kraliçe" unvanı alan Rus yarışmacıya verdiği tepki hakkında da açıklamalarda bulundu.
4. 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' dizilerindeki oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, Büyük Ev Ablukada konserinde sahneye yine etekle çıktı.
5. Beckham çiftinin ünlü oğulları Brooklyn Beckham genç yaşında oyuncu Nicola Peltz ile evliliği ile çok konuşulmuştu. 2022 yılında dünyaevine giren genç çift birbirleriyle olan aşk dolu paylaşımlarıyla sık sık anılıyor. Nicole Peltz'in abisinin Brooklyn Beckham'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğu öğrenildi.
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6. Son aylarda üst üste tatsızlıklar yaşayan ünlü fenomen ve yazar Pucca, "ev kirası" meselesinden sonra açtığı ikinci hesabından rehabilitasyona yatacağını duyurdu.
7. Başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Burçin Terzioğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu spor eğitmeni Umut Duygu'dan ayrıldığı iddia edildi.
8. Ünlü aile Beckhamların ikinci oğulları 21 yaşındaki Romeo Beckham uzun süredir birlikte olduğu ve ciddi düşündüğünü söylediği sevgilisi Mia Regan ile ayrıldığını sosyal medya hesabınan yaptığı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.
9. Oyunculuğa geri döneceği iddialarıyla gündemde adından söz ettiren ünlü isim Yasemin Özilhan, Uludağ'da ailesi ile birlikte tatil yaptığı anlarda görüntülendi. Kendisine gelen sorulara yanıt veren Özilhan, sosyal medyada adeta bir sır gibi sakladığı kızlarının yüzünü de göstermiş oldu.
10. Haluk Levent, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki vatandaşlara yardım götürmek adına AHBAP Derneği'yle beraber bağış toplamıştı. Deniz Akkaya, hedef haline getirdiği Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayınca ortalık karışmıştı. Haluk Levent'in şikayeti üzerine iddianame hazırlandı ve eski mankenin hapsi talep edildi!
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11. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmişti. Haftalardır tedavi altında olan Tanrıöğen'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapım şirketi, usta oyuncunun diziye dönmeyeceğini yerine başka bir oyuncunun devam edeceğini açıkladı.
12. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, setten evine döndüğünde büyük bir şokla karşı karşıya geldi. Henüz bu yaz taşındığı Arnavutköy'deki evine hırsız giren Afra Saraçoğlu'nun birçok değerli eşyasının çalındığı ifade edilmiş. TV100'den Barış Ağil'in haberine göre Saraçoğlu yaşadığı olay karşısında sinir krizi geçirmiş.
13. Latin popunun efsanevi ismi Ricky Martin, bir dergiye verdiği röportajda sahip olduğu fetişi itiraf etti.
14. Geçtiğimiz gün ünlü manken Gigi Hadid modanın öncü markalarından biri olan Versace için podyumun tozunu attırmış, fakat makyajı ve genel görünümü yüzünden oldukça fazla eleştiriye maruz kalmıştı. Defile sonrası kameralara el sallayan mankenin koltuk altı kılları sosyal medyayı salladı.
15. Uzun süredir birliktelik yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandılar. Ünlü çiftin nişan görüntüleri çok beğenildi.
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16. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile olaylı boşanmasından sonra gündemimizden düşmeyen Esin Çepni, "intikam" olarak değerlendirelen yeni bir aşka yelken açmıştı. Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşkı çok kısa ömürlü olan Esin Çepni bu sefer de gönlünü Alanyaspor'un yıldız futbolcusuna kaptırdı!
17. Hayatla Barış filmi geçtiğimiz hafta vizyona giren Taner Ölmez, verdiği röportajlardan birinde Hazar Ergüçlü'den bahsetti. Daha önce üç kez aynı projede rol alan ve iki kez partner olan ikili özlenirken, Taner Ölmez'in sözleri özellikle Medcezir fanlarının burnunun direğini sızlattı.
18. Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Natalie Portman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında çocuk oyuncu olmanın zorluklarından bahsetti.
19. Miss Almanya organizatörleri artık yıllık yarışmayı geleneksel bir güzellik yarışması olarak değil, ana akımda kadınların güçlenmesini ve eşitliği destekleyen bir hareket olarak görüyor. Daha çok toplumda bazı konularda öncülük yapan kadınların seçildiği ve ölçütün güzellik olmadığı Miss Almanya 2024'ün kazanan ismi 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Apameh Senauer oldu.
20. Şarkıcı Derya Uluğ, bir sahnesinde "Şinanay" şarkısıyla tüm dinleyicilerini coşturmuştu. Şarkı anında Fenerbahçeli taraftarların rakipleri Galatasaray'a küfrettiği iddiaları gündeme oturdu. Fenerbahçeli taraftara küfür ettirdiği öne sürülen Derya Uluğ, çıkan haberlere görüntülerin orijinal halini paylaşarak tepki gösterdi.
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21. Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri de rapçi Ezhel biliyorsunuz ki. Son dönemde Alizade ile ilişki dedikodularından yılmasıyla isyanlarda olan Ezhel, yaptığı son hikaye paylaşımlarında tırnaklarıyla dikkat çekti. Tüm tırnaklarındaki nizami siyahlığın kir olduğunu düşünenlerin midesi kalktı...
22. Arda Güler hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Rus model Svetlana Alekseeva, bu kez umduğunu bulamadı. Arda Güler'i izlemek için Santiago Bernabeu'ya giden Svetlana Alekseeva'nın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.
23. Açıklamalarıyla gündeme damgasını vuran isimlerden biri haline gelen Selen Görgüzel KRT ekranlarında yayınlanan Mevzu Gündem programına konuk oldu. Kan donduran açıklamalarda bulunan ünlü isim yıllar önce bir dizi setinde uğradığı tacizi itiraf etti. Görgüzel isim vermese de bu kişilerden birinin Çocuklar Duymasın dizisinden hepimizin yakından tanıdığı Ferdi Akarnur olduğunu iddia etti!
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