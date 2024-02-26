Yasemin Özilhan'ın Yalnızca Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlayabildiğimiz Kızlarının Yüzü Sonunda Göründü
Yasemin Özilhan'ın Yalnızca Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlayabildiğimiz Kızlarının Yüzü Sonunda Göründü
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Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak tanıdığımız ve yıllardır akıllarımızda bu şekilde yer edinen Yasemin Özilhan son yıllarda sosyal medyada faaliyet gösteriyor bildiğiniz gibi.
Bir diğer yandan uzun yıllardır ekranlarda olmayan, yalnızca konuk olarak birkaç dizinin setine katılan Yasemin Özilhan'ın mesleğine geri döneceği konuşuluyordu.
2011 yılında İzzet Özilhan'la evlenen Yasemin Ergene Özilhan, oyunculuğu evlendikten sonra bırakmıştı hatırlarsanız.
Çift 2012 yılında ilk kızları Emine'yi, 2013 yılında ikinci kızları Ela'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
Instagram'ın aktif bir kullanıcısı olan, hatta kendisine Influencer diyebileceğimiz Yasemin Özilhan'ın 1,6 milyon takipçisi var.
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Sosyal medya hesabına baktığımızda kızlarının yalnızca arkadan çekilmiş pozlarını görebiliyoruz.
Kızlarının yüzünü göstermekten kaçınan Yasemin Özilhan, ailece çıktıkları Uludağ tatilinde basın mensupları tarafından görüntülendi.
Ayrıca uzun süredir görmediğimiz kızlarının yüzünü de göstermiş oldu!
Tıpkı kızlarını paylaşmadığı gibi eşiyle de pozlarını paylaşmamasına yönelik soru gelince, İzzet Özilhan'ın sevmediğini öğreniyoruz.
Ekranlara döneceği yönündeki iddialar hakkında "Senaryo okudum ama şu anlık bir şey yok." diyen Yasemin Özilhan, 1 milyon TL alacağı söylentilerine de cevap verdi.
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Ne güzel ya keşke bende senin gibi işsiz olsam
Nasıl bu kadar sapsarı çocuk doğurdu bu genler? Eğitimli biri olmasam "zengin sarısı" safsatasına inanacağım 😅
Babası sarı çocukların.