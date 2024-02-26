Yasemin Özilhan'ın Yalnızca Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlayabildiğimiz Kızlarının Yüzü Sonunda Göründü

Doktorlar dizisinin çekildiği hastanenin İzzet Özilhan'ın babasına ait olduğunu belki biliyorsunuzdur. Çiftin tanışma hikayesi de böylece başlıyor. Daha önce bir dizide Yasemin Ergene'yi beğenen ve onu arayan İzzet Özilhan, hastaneye dizi çekimlerine tanışmaya gidiyor ve hikayeleri evliliğe kadar uzanıyor.