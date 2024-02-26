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Yasemin Özilhan'ın Yalnızca Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlayabildiğimiz Kızlarının Yüzü Sonunda Göründü

Yasemin Özilhan'ın Yalnızca Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlayabildiğimiz Kızlarının Yüzü Sonunda Göründü

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 15:48

Oyunculuğa geri döneceği iddialarıyla gündemde adından söz ettiren ünlü isim Yasemin Özilhan, Uludağ'da ailesi ile birlikte tatil yaptığı anlarda görüntülendi. Kendisine gelen sorulara yanıt veren Özilhan, sosyal medyada adeta bir sır gibi sakladığı kızlarının yüzünü de göstermiş oldu.

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Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak tanıdığımız ve yıllardır akıllarımızda bu şekilde yer edinen Yasemin Özilhan son yıllarda sosyal medyada faaliyet gösteriyor bildiğiniz gibi.

Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak tanıdığımız ve yıllardır akıllarımızda bu şekilde yer edinen Yasemin Özilhan son yıllarda sosyal medyada faaliyet gösteriyor bildiğiniz gibi.

2002 yılında oyunculuğa adım atsa da, Doktorlar dizisindeki rolü hiçbir zaman unutulmadı. Bunda biraz da son rolü olmasının payı da vardı. Ünlü oyuncu dizinin en sevilen isimlerinden biri haline gelirken, Doktorlar'ın final yapmasının ardından kariyerini zirvede noktaladı diyebiliriz.

Bir diğer yandan uzun yıllardır ekranlarda olmayan, yalnızca konuk olarak birkaç dizinin setine katılan Yasemin Özilhan'ın mesleğine geri döneceği konuşuluyordu.

Bir diğer yandan uzun yıllardır ekranlarda olmayan, yalnızca konuk olarak birkaç dizinin setine katılan Yasemin Özilhan'ın mesleğine geri döneceği konuşuluyordu.

Dijital bir projeyle anlaşan Özilhan'ın bölüm başı 1 milyon TL alacağı yönünde iddialar gündeme gelmiş ve görenlere küçük dilini yutturmuştu hatta.

2011 yılında İzzet Özilhan'la evlenen Yasemin Ergene Özilhan, oyunculuğu evlendikten sonra bırakmıştı hatırlarsanız.

2011 yılında İzzet Özilhan'la evlenen Yasemin Ergene Özilhan, oyunculuğu evlendikten sonra bırakmıştı hatırlarsanız.

Doktorlar dizisinin çekildiği hastanenin İzzet Özilhan'ın babasına ait olduğunu belki biliyorsunuzdur. Çiftin tanışma hikayesi de böylece başlıyor. Daha önce bir dizide Yasemin Ergene'yi beğenen ve onu arayan İzzet Özilhan, hastaneye dizi çekimlerine tanışmaya gidiyor ve hikayeleri evliliğe kadar uzanıyor.

Çift 2012 yılında ilk kızları Emine'yi, 2013 yılında ikinci kızları Ela'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Çift 2012 yılında ilk kızları Emine'yi, 2013 yılında ikinci kızları Ela'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal mecralarda ve basında çocuklarını pek paylaşmaktan yana olmasalar da, küçüklüklerinden kalan bu fotoğrafları hatırlıyoruz. O dönemler anne-babalarının kucağında gezen minik Özilhanlar'ın sarı saçları görenleri oldukça etkiliyordu hatırlarsanız.

Instagram'ın aktif bir kullanıcısı olan, hatta kendisine Influencer diyebileceğimiz Yasemin Özilhan'ın 1,6 milyon takipçisi var.

Instagram'ın aktif bir kullanıcısı olan, hatta kendisine Influencer diyebileceğimiz Yasemin Özilhan'ın 1,6 milyon takipçisi var.

Sosyal medyada oldukça estetik pozlarını paylaşmaya özen gösteriyor ünlü oyuncu. Fotoğraflarının arasındaki renk uyumuna dahi dikkat ettiğini görebiliyoruz.

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Sosyal medya hesabına baktığımızda kızlarının yalnızca arkadan çekilmiş pozlarını görebiliyoruz.

Sosyal medya hesabına baktığımızda kızlarının yalnızca arkadan çekilmiş pozlarını görebiliyoruz.

Sarı saçlarını yalnızca gönlümüze dolayabiliyoruz Ela ve Emine'nin.

Kızlarının yüzünü göstermekten kaçınan Yasemin Özilhan, ailece çıktıkları Uludağ tatilinde basın mensupları tarafından görüntülendi.

Kızlarının yüzünü göstermekten kaçınan Yasemin Özilhan, ailece çıktıkları Uludağ tatilinde basın mensupları tarafından görüntülendi.

Kendisine gelen sorulara cevap veren Özilhan, kızlarından da bahsetmeyi unutmadı.

Ayrıca uzun süredir görmediğimiz kızlarının yüzünü de göstermiş oldu!

Ayrıca uzun süredir görmediğimiz kızlarının yüzünü de göstermiş oldu!

'Emine çok büyüdü valla 12 yaşında oldu daha dün gibi artık boyuma kadar geldi mutlu mu olsam üzülsem mi bilemedim.'

Tıpkı kızlarını paylaşmadığı gibi eşiyle de pozlarını paylaşmamasına yönelik soru gelince, İzzet Özilhan'ın sevmediğini öğreniyoruz.

Tıpkı kızlarını paylaşmadığı gibi eşiyle de pozlarını paylaşmamasına yönelik soru gelince, İzzet Özilhan'ın sevmediğini öğreniyoruz.

'İzzet sevmiyor o yüzden tercih etmiyor diyelim.'

Ekranlara döneceği yönündeki iddialar hakkında "Senaryo okudum ama şu anlık bir şey yok." diyen Yasemin Özilhan, 1 milyon TL alacağı söylentilerine de cevap verdi.

Ekranlara döneceği yönündeki iddialar hakkında "Senaryo okudum ama şu anlık bir şey yok." diyen Yasemin Özilhan, 1 milyon TL alacağı söylentilerine de cevap verdi.

'Senaryo okudum ama şu anlık bir şey yok. Bakıyorum sadece, öyle bir şey yok yalan haber onlar boşverin.'

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Tribal Turk

Ne güzel ya keşke bende senin gibi işsiz olsam

BseRM

Nasıl bu kadar sapsarı çocuk doğurdu bu genler? Eğitimli biri olmasam "zengin sarısı" safsatasına inanacağım 😅

Boncuk Mavisoy

Babası sarı çocukların.