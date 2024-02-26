Saatlerce Yapabilirmiş! Ricky Martin de Fetişini İlan Edenler Kervanına Katıldı

'Ayakları seviyorum ve aşırı zaafım var. Ayak masajına da çok bayılırım. Birinin ayaklarını saatlerce öpebilirim. Hepimizde böyle şeyler var. Kimisi koltuk altını sever, ben de ayak seviyorum. Kimsenin bundan utanmaması gerek' sözlerini dile getirdi.