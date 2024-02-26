Saatlerce Yapabilirmiş! Ricky Martin de Fetişini İlan Edenler Kervanına Katıldı
Saatlerce Yapabilirmiş! Ricky Martin de Fetişini İlan Edenler Kervanına Katıldı
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/701801/...
Latin popunun efsanevi ismi Ricky Martin, bir dergiye verdiği röportajda sahip olduğu fetişi itiraf etti. Gelin Martin'in röportajda bahsettiği fetişe ve ünlü şarkıcının yakında gösterime girecek dizisinin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Ricky Martin bilmeyen ya da bilip de unutan var mı aranızda? İşte o sonuncusunu hiç sanmıyoruz. Efsanevi pop yıldızı, 90'lı ve 2000'li yılların başlarında latin şarkılarıyla tüm dünyada adeta bir fırtına estirmişti.
Tabii müzik kariyerindeki bu fırtınanın yanı sıra magazin dünyasında cinsel yönelimi hakkında en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Porto Rikolu ünlü şarkıcı, o yıllarda eşcinsel olduğunu açıklamakta zorlanmış ve ta 2010 yılında internetten paylaştığı bir mesajla bunu itiraf etmişti.
52 yaşında olan Ricky Martin bu sefer, yani geçtiğimiz hafta GQ'ya verdiği bir röportajda sahip olduğu fetişi anlatarak magazin dünyasında gündeme geldi. Independent'te yer alan habere göre ünlü şarkıcının ayaklara zaafı varmış!
Martin 22 Şubat tarihinde verdiği röportajda,
Livin' la Vida Loca" şarkısıyla uluslararası üne kavuşan Ricky Martin, şimdilerde 4 çocuk babası. Müzik kariyeri bir yana Martin, 20 Mart'ta Apple+'ta yayınlanacak 'Palm Royale' dizisiyle ekranlara gelecek.
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Kristen Wiig, Laura Dern ve Allison Janney'in başrolde oynadığı dizide Martin, Robert isimli bir karakteri canlandıracak. Ayak fetişine gelirsek diyecek bir şey bulamıyoruz. Dizine de fetişi olabilirdi. Dizi çekiyor ya... Yorum sizin!
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