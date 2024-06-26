26 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başaran A Milli Futbol Takımı ülkeyi sevince boğdu. Tribünde tanıdık isimler de vardı, seslerini duymamak ayıp olurdu!
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Milli takımı yalnız bırakmayan Hande Erçel'den formalı poz geldi!
Kadro tercihi sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi. Ünlü oyuncu İtalyan çalıştırıcıyı en sevdiği yerden "vurdu".
Son dönemde yeni aşkıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci, bu kez yaptığı büyük imaj değişikliğiyle gündeme geldi! İlk kez denediğini söyleyen Düvenci'nin yeni halini görenler hayrete düştü!
Nusret Gökçe, Türk kasap ve şef olarak adını dünyaya duyurmayı başarmıştı. Hatta kendisi, Instagram'da en çok takipçisi olan Türk olarak zirvede oturuyordu. Fakat son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlenen lokantacı Czn Burak, Nusret'i geride bırakarak Instagram'da zirveyi gördü.
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Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel'in eşi, namı değer eniştesi Caner Yıldırım, Paris'te kredi kartını düşürdü. Kredi kartını bulan kişinin yaptığı harcamaları görünce neye uğradığını şaşırdı!
Dün setten çıkıp koşarak sevgilisi Mert Demir'in konserine yetişen Serenay Sarıkaya'nın konserde arkadaşları ile eğlendiği anların yanı sıra Mert Demir baskılı tişört giymesi de gündem oldu!
Yaşar İpek, dün Harbiye'de konser veren Mert Demir'in performansını eleştirdi. Ünlü şarkıcı Demir'i resmen yerden yere vurdu.
Aşk-ı Memnu dizisindeki Cemile karakteri ile hafızalara kazınan Pelin Ermiş, sevgilisinin doğum gününü kutladığı paylaşımı ile gündeme geldi. Ermiş'in son paylaşımını görenler "Beşir, kaybettiğin kıza dön de bir bak" dedi.
Şimdilerde sevgilisi Mert Ramazan Demir ile İspanya tatilinde olan Afra Saraçoğlu tatil karelerine yenilerini ekledi! Ramazan Demir'e poz veren Saraçoğlu'nun her karedeki mutluluğu "aşk insanı ne hallere sokuyor" dedirtti.
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