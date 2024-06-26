Golcü Eksikliğine İsyan Etti: Şahan Gökbakar'dan Teknik Direktör Montella'ya Pizzalı Gönderme!
Golcü Eksikliğine İsyan Etti: Şahan Gökbakar'dan Teknik Direktör Montella'ya Pizzalı Gönderme!
Kadro tercihi sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi. Ünlü oyuncu İtalyan çalıştırıcıyı en sevdiği yerden 'vurdu'.
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A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’teki serüvenindeki son grup maçında Çekya ile karşı karşıya!
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Milyonları ekran başına kilitleyen maçta, kadro tercihi sebebiyle eleştirilen Montella, grupta son maça da ilk iki maçta olduğu gibi yine Barış Alper ile başladı.
Milli Takım, ilk yarıyı golsüz beraberlikle noktaladı.
Galatasaray'a düşkünlüğüyle meşhur Şahan Gökbakar da ekran başındaki yerini çoktan almıştı tabii. Devre arasında maç durum değerlendirmesi yapan Şahan Gökbakar'dan Montella'ya seslendiği bir paylaşım geldi.
Pizzasını eline alıp kameraların Montella'ya odaklandığı anda poz veren Şahan Gökbakar forvet eksikliğine isyan etti: "Gol bekliyoruz Montellaaaaaa... Forvet sok şu oyunaaa...🤦Haydiiiiiii!!❤️🇹🇷"
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