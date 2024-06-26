Milli Takımı Tribünlerden Destekleyen Ezhel ve Sefo'nun Galibiyet Sevinci Sesi Kısmanıza Sebep Olacak!
Milli Takımı Tribünlerden Destekleyen Ezhel ve Sefo'nun Galibiyet Sevinci Sesi Kısmanıza Sebep Olacak!
Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başaran A Milli Futbol Takımı ülkeyi sevince boğdu. Tribünde tanıdık isimler de vardı, seslerini duymamak ayıp olurdu!
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A Milli Takım, EURO 2024'teki son grup maçında Çekya'yı 2-1 skorla yendi! Puanını 6'ya yükselten milli takımımız, adını son 16 turuna yazdırmayı da başardı!
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Son 16'da Avusturya'nın rakibi olacak ay-yıldızlılar tüm Türkiye'nin koltuğunu kabarttı! Herkes sevinçten delirirken tribünlerde tanıdık yüzler de vardı.
Maçı beraber izlemeye giden Sefo ve Ehzel'in 90+4'te Cenk Tosun'dan gelen golle beraber çıldırdığı anlar ağızları açık bıraktı!😂
Şimdiden uyarıyoruz, kulaklığınız varsa nazikçe çıkarmanızı öneririz. Şayet kendini kaybetmiş halde bağıran Ezhel'in sesi belki de hayatında ilk kez kucağınızı tırmalayabilir! 🙈
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