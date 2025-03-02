2 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Geçtiğimiz günlerde Katarsis programına katılan Hepsi grubunun Gülçin'i açıklamalarıyla yine ortalığı karıştırmıştı. Hepsi grubunda neler yaşandığını, ayrılığa neyin sebep olduğunu gözyaşları içinde anlatan Gülçin Ergül, kimilerinin tepkisini çekerken kiminin de sempatisini toplamış, grubun diğer üyelerine suç atmasına vesile olmuştu. Önce grubun Cemre'si konuşmuştu, şimdi de Yasemin'inden eski dostlarına yorum geldi... Lafını hiç sakınmayan Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'e acımadı. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Geçtiğimiz gün Milano Moda Haftası'nda Versace defilesinde boy gösteren Hande Erçel, moda devi Donatella Versace'yle poz verirken yansıyan görüntüleriyle olay olmuştu. Birkaç saat önce Versace kraliyetinin imparatoriçesi Donatella Versace'den Hande Erçel'e hem bizim hem de kendisinin unutamayacağı büyük jestler geldi! Buyurun, detaylara beraber bakalım💅
Geçtiğimiz gece uyuşturucu soruşturmasıyla yeniden gözaltına alınan Dilan Polat, dün geceden beri sessizliğini koruyordu. Önce 6.5 milyon takipçili hesabını kapatan, sonra yeniden açan Dilan Polat'tan konuya dair ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi. Oldukça radikal kararları bir bir sıralayan Dilan Polat, Engin Polat'tan da boşanmaya karar verdiğini açıkladı. Engin Polat, Dilan'ın paylaşımını toparlamaya çalışsa da Dilan Polat'ın hikayelerindeki karamsarlık dikkat çekti.
Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'ın geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybettiği öğrenildi.
2023 yılından bu yana magazin dünyasının en merakla takip edilen çiftlerinden birisi de Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'dı biliyorsunuz. İlişkileri boyunca sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikili, hayranları tarafından evlilik yolunda ilerleyen bir çift olarak görülüyordu. Fakat ne yazık ki 2025 senesi onların aşkına uğursuz geldi. Çift, şubat ayında ayrılık haberlerini resmen doğrulayarak sevenlerini epey üzmüştü. Ayrılık haberlerinin git gide yayılmasının ardından her iki tarafın da yapacağı açıklama merak konusu olmuştu. İlk sözler Şükrü Özyıldız'dan gelmiş, yakışıklı oyuncu tatil dönüşü kameralara ''3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim." ifadelerini sarf etmişti. Yeni bir açıklama ise Sibil Çetinkaya'dan geldi. Çetinkaya, ''sevgimiz baki'' diyerek daha duygusal bir açıklamaya imza attı. İkilinin ayrılık kararına rağmen birbirleriyle olan aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından henüz silmemiş olmamaları ise dikkat çekiyor.
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Türkiye'nin en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Ezhel'e uyuşturucu kullanımını özendirme suçlamasıyla dava açılmıştı. 2018 yılında şarkı sözleri ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan rapçi, kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmış ve "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etmişti. Bu sürecin ardından kendisi 2019 yılından beri Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor. En son yapay zeka yardımıyla yaptığı video klibi ile gündeme gelen Ezhel, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı manidar paylaşımla gündeme geldi. Ezhel, hem affettiği hem de af dilediği paylaşımıyla akıllarda soru işareti oluşturmayı başardı. Kendi içinde affettiği ve af dilediği isimler kimdi? Gelin, detaylara birlikte göz atalım!👀
2014 yılında tanışmalarının ardından kısa bir süre sonra dünyaevine giren Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü ikili, beş yıllık evliliklerinin ardından, 2019 yılında sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldıklarını açıklayarak herkesi şoke etmeyi başarmıştı. Kaygılaroğlu ve İşiten boşanmanın ardından süre gelen süreçte de kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam etti. İşiten ve Kaygılaroğlu, kızları Ada'yla birlikte kar tatiline çıktı. Oldukça keyifli bir aile saatini paylaşan ikili, sosyal medya üzerinden atışmayı da ihmal etmedi. İkilinin tatlı tatlı atışması görenleri gülümsetirken, bu durum 'acaba barışırlar mı?' sorularını beraberinde getirdi.
Şimdilerde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel, daha önceki yıllarda yaşadığı iddia edilen aşklarıyla magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Yönetmen Şenol Sönmez ile dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlayan Hadise ise, daha önce Mehmet Dinçerler ile evlenmiş daha öncesinde de Kaan Yıldırım ile adeta evliliğin eşiğinden dönmüştü. @birkahvebingıybet isimli hesap yaptığı paylaşımla Erçel ve Hadise'nin üç tane ortak ex'i olduğunu bizlere yeniden hatırlattı. Tamı tamına üç tane ortak eski sevgilileri olan Hande Erçel ve Hadise'nin çizdiği kadın dayanışması imajı gündem oldu. İkilinin birbirine sosyal medya üzerinden desteklerini esirgememeleri epey taktir edildi.
Dün gece saatlerinde haklarında yeniden gözaltı kararı çıkan Engin ve Dilan Polat, uyuşturucu soruşturması başlatıldığını sosyal medyadan öğrenmişti. Polatlarla beraber gözaltına alınan erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan sabah saatlerinde serbest bırakıldı. 6.5 milyonluk hesabını kapatıp açan Dilan Polat'tan ses seda çıkmazken sessizliği bozan ilk isim Engin Polat oldu. Engin Polat, adalet sistemine sitem ettiği bir mesaj paylaştı.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sıkıntılı bir süreçten geçen sanatçı, konser vermek için gittiği Bakü’de ilk kez ortaya çıktı. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, aile meselelerine artık romantik bakmadığını belirterek "Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım" dedi. İşte detaylar...
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