24 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Mart Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş 1 milyonluk soruya doğru yanıt vererek finalist olmaya hak kazanmıştı. Milyoner tarihinde ikinci kez 5 milyonluk soru açıldı! Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 5 milyonluk soruya doğru yanıt vererek ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.
Cem Yılmaz ve Necla Karahalil çifti magazinin en yeni ikililerinden biri. İlişkilerini saklamayan ve dolu dizgin yaşayan, hatta sosyal medyada gelen sorulara bile imalı cevaplar yapıştıran bu çifti merak etmeden duramıyoruz. Son olarak Necla Karahalil'in yaptığı 'çiçeklerim' paylaşımının arkasındaki çıplak heykel kısa süreli bir şok yaşanmasına sebep oldu.
Galatasaray kongre üyesi olan gazeteci Kadir Çetinçalı sosyal medyadan flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre medya patronu Acun Ilıcalı, uydu yayınını kapatan sadece Youtube üzerinden yayın yapan GS TV’nin yönetimini almak için harekete geçti.
Bir zamanlar çocukların izlemeyi en sevdiği kanallardan biri olan Nickelodeon uzun yıllar bünyesinde korkunç çalışanlar barındırmış... Quiet on Set (Sette Sessiz) belgeseli ile kanalın eski yapımcısı ve yazarı Dan Schneider hakkında çocuk oyunculara tacizden ırkçlığa değin korkunç gerçekler ortaya çıktı.
Bir Kişi Hamile Bir Kedi İçin Mama ve Kediyi Beslemesini Rica Ettiği Kurye İçin de Çikolata Sipariş Etti
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YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Aybüke Çangal, yarışma sırasında ve sonrasında beğeni toplamıştı. Fenomen olmayı başaran eski yarışmacının saçlarını yapan kuaföre sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki çekti.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu. Soyunma odasında Macarena dansı ile birlikte şampiyonluğu kutlayan Sarı Melekler'in dans performansı çok beğenildi.
Bir Restoran Sahibi İftar Rezervasyonu Yapıp Gelmeyen Müşterilerin Ziyan Olan Yemeklerini Gösterip İsyan Etti
Netflix'teki film serisi ile milyonların sevgilisi haline gelmişti; eski halinden eser kalmadı! Dünyaca ünlü oyuncu Noah Centineo'nun son hali sevenlerini bi' hayli şaşırttı...
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Suriye uyruklu İbrahim M. (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Atatürk'ün 101 Yıl Önce Time Dergisine Kapak Olan Fotoğrafının Videosu Yayınlandı
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