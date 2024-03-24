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Cem Yılmaz'ın Evinden Paylaşım Yapan Necla Karahalil'in Arkasındaki Çıplak Heykel Bir Anlık Şok Yaşattı

Cem Yılmaz'ın Evinden Paylaşım Yapan Necla Karahalil'in Arkasındaki Çıplak Heykel Bir Anlık Şok Yaşattı

Cem Yılmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.03.2024 - 22:57

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil çifti magazinin en yeni ikililerinden biri. İlişkilerini saklamayan ve dolu dizgin yaşayan, hatta sosyal medyada gelen sorulara bile imalı cevaplar yapıştıran bu çifti merak etmeden duramıyoruz. Son olarak Necla Karahalil'in yaptığı 'çiçeklerim' paylaşımının arkasındaki çıplak heykel kısa süreli bir şok yaşanmasına sebep oldu.

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Aşk hayatıyla yıllardır ne yaşasa yakından takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi de Cem Yılmaz tabii ki.

Aşk hayatıyla yıllardır ne yaşasa yakından takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi de Cem Yılmaz tabii ki.

Son dönemde yeni gösterisine gelen eleştiriler, bilet fiyatları, Ramazan öncesi içki paylaşımı derken epey bahsi geçti kendisinin. Diğer bir yandan eski eşi Ahu Yağtu'yla olan nafaka davasına da göndermeler yapmasıyla konuşuyoruz Cem Yılmaz'ı.

Aşk dosyası kabarık olsa da kendisini Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinin ardından kimseyle görememiştik.

Aşk dosyası kabarık olsa da kendisini Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinin ardından kimseyle görememiştik.

Defne Samyeli ile uzun süreli aşkının ardından birden kendisini Serenay Sarıkaya ile gördüğümüz Cem Yılmaz, yaşadığı büyük aşkın ardından gönül kapılarını kapatmıştı diyebiliriz. Hatta bu çiftin yeniden barışacağına dair de pek çok iddia ortaya atılıyordu o sıralarda.

Ancak Cem Yılmaz, tam yeniden "Serenay Sarıkaya mı acaba?" dediğimiz noktada yeni bir aşka yelken açtığını bize bu hikaye ile duyurmuştu!

Ancak Cem Yılmaz, tam yeniden "Serenay Sarıkaya mı acaba?" dediğimiz noktada yeni bir aşka yelken açtığını bize bu hikaye ile duyurmuştu!

Gizemli aşkını henüz paylaşmamış olsa da hayatında biri olduğunu ayan beyan bir şekilde göstermişti. Paylaşımının arkasına da 'Abe Kaynana' şarkısını koymayı uygun görmüştü.

Tam "bu kim?" tartışmaları başlamışken, sosyal medya sağ olsun çok da geçmeden yeni aşkının Necla Karahalil olduğunu öğrenmiştik.

Tam "bu kim?" tartışmaları başlamışken, sosyal medya sağ olsun çok da geçmeden yeni aşkının Necla Karahalil olduğunu öğrenmiştik.

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çeken Necla Karahalil, ilişkisini Cem Yılmaz'a kıyasla daha da bariz bir şekilde paylaşmayı tercih etmişti.

Şubat ayından derlediği fotoğrafların arasına Cem Yılmaz'ın paylaşımını da sıkıştırınca, gizemli aşk bu sefer kesin olarak ortaya çıkmıştı.

Şubat ayından derlediği fotoğrafların arasına Cem Yılmaz'ın paylaşımını da sıkıştırınca, gizemli aşk bu sefer kesin olarak ortaya çıkmıştı.

Cem Yılmaz da sevgilisinin bu paylaşımı karşısında kayıtsız kalmamış ve minik bir kalp yorumuyla desteklemişti.

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İlanı aşk geldikten sonra Necla Karahalil'in Cem Yılmaz'ın gösterisini en önden izlediği, hatta paylaşım bile yaptığı görülmüştü.

İlanı aşk geldikten sonra Necla Karahalil'in Cem Yılmaz'ın gösterisini en önden izlediği, hatta paylaşım bile yaptığı görülmüştü.

Tabii diğer yandan kendisine gelen sorulara sosyal medya üzerinden yanıt veren Necla Karahalil'in, Cem Yılmaz'dan 'Enişteniz' diye bahsetmesi de 'biraz cıvık bir aşk!' yorumlarını beraberinde getirmişti.

Tabii çifti daha sonrasında beraber Tekirdağ sokaklarında gezerken görmüştük.

Tabii çifti daha sonrasında beraber Tekirdağ sokaklarında gezerken görmüştük.

Necla Karahalil'in memleketinde el ele gezdikleri sırada ilk kez birlikte görüntülenen çiftin halleri bu aşkın uzun süreceği yönünde göz kırpıyordu.

El ele görüntülenmelerinin ardından Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisinin yemek yaptığı anları paylaşarak "Necolandnız" yazmıştı.

El ele görüntülenmelerinin ardından Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisinin yemek yaptığı anları paylaşarak "Necolandnız" yazmıştı.

Gezdikten sonra bir de yemek sefası süren ikilinin eğlenceli anları tabii ki dikkatlerden kaçmamıştı.

Tekirdağ paylaşımlarına yenisini beklerken, bu sefer Necla Karahalil'den Cem Yılmaz'ın evinden bir paylaşım geldi. Cem Yılmaz'ın evi olduğunu da arkadaki çıplak heykelden anladık...

Tekirdağ paylaşımlarına yenisini beklerken, bu sefer Necla Karahalil'den Cem Yılmaz'ın evinden bir paylaşım geldi. Cem Yılmaz'ın evi olduğunu da arkadaki çıplak heykelden anladık...

Arkada 'Etrafına sakin ve huzurlu bir enerji yayan insanların kimi özellikleri' başlıklı bir tweet ile çiçeklerini paylaşan Necla Karahalil, arkadaki heykeli görenlere ufak çaplı bir şok yaşattı.

Ardından bu heykeli daha önce defalarca Cem Yılmaz'ın paylaşımlarında gördüğümüzü anımsadık...

Ardından bu heykeli daha önce defalarca Cem Yılmaz'ın paylaşımlarında gördüğümüzü anımsadık...

Sosyal medya paylaşımlarında ilk yer verdiği dönemde de oldukça eleştiri alan heykel hala ünlü komedyenin evinde yerini korumaya devam ediyor belli ki.

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Yılmaz bu heykeli ilk olarak 2017 yılında paylaşmıştı hatırlamayanlar için. Pek çok fotoğrafının arkasında da yer almışlığı var.

Yılmaz bu heykeli ilk olarak 2017 yılında paylaşmıştı hatırlamayanlar için. Pek çok fotoğrafının arkasında da yer almışlığı var.

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