Cem Yılmaz'ın Evinden Paylaşım Yapan Necla Karahalil'in Arkasındaki Çıplak Heykel Bir Anlık Şok Yaşattı
Cem Yılmaz'ın Evinden Paylaşım Yapan Necla Karahalil'in Arkasındaki Çıplak Heykel Bir Anlık Şok Yaşattı
Cem Yılmaz ve Necla Karahalil çifti magazinin en yeni ikililerinden biri. İlişkilerini saklamayan ve dolu dizgin yaşayan, hatta sosyal medyada gelen sorulara bile imalı cevaplar yapıştıran bu çifti merak etmeden duramıyoruz. Son olarak Necla Karahalil'in yaptığı 'çiçeklerim' paylaşımının arkasındaki çıplak heykel kısa süreli bir şok yaşanmasına sebep oldu.
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Aşk hayatıyla yıllardır ne yaşasa yakından takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi de Cem Yılmaz tabii ki.
Aşk dosyası kabarık olsa da kendisini Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinin ardından kimseyle görememiştik.
Ancak Cem Yılmaz, tam yeniden "Serenay Sarıkaya mı acaba?" dediğimiz noktada yeni bir aşka yelken açtığını bize bu hikaye ile duyurmuştu!
Tam "bu kim?" tartışmaları başlamışken, sosyal medya sağ olsun çok da geçmeden yeni aşkının Necla Karahalil olduğunu öğrenmiştik.
Şubat ayından derlediği fotoğrafların arasına Cem Yılmaz'ın paylaşımını da sıkıştırınca, gizemli aşk bu sefer kesin olarak ortaya çıkmıştı.
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İlanı aşk geldikten sonra Necla Karahalil'in Cem Yılmaz'ın gösterisini en önden izlediği, hatta paylaşım bile yaptığı görülmüştü.
Tabii çifti daha sonrasında beraber Tekirdağ sokaklarında gezerken görmüştük.
El ele görüntülenmelerinin ardından Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisinin yemek yaptığı anları paylaşarak "Necolandnız" yazmıştı.
Tekirdağ paylaşımlarına yenisini beklerken, bu sefer Necla Karahalil'den Cem Yılmaz'ın evinden bir paylaşım geldi. Cem Yılmaz'ın evi olduğunu da arkadaki çıplak heykelden anladık...
Ardından bu heykeli daha önce defalarca Cem Yılmaz'ın paylaşımlarında gördüğümüzü anımsadık...
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Yılmaz bu heykeli ilk olarak 2017 yılında paylaşmıştı hatırlamayanlar için. Pek çok fotoğrafının arkasında da yer almışlığı var.
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