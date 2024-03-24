Cem Yılmaz'ın Evinden Paylaşım Yapan Necla Karahalil'in Arkasındaki Çıplak Heykel Bir Anlık Şok Yaşattı

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil çifti magazinin en yeni ikililerinden biri. İlişkilerini saklamayan ve dolu dizgin yaşayan, hatta sosyal medyada gelen sorulara bile imalı cevaplar yapıştıran bu çifti merak etmeden duramıyoruz. Son olarak Necla Karahalil'in yaptığı 'çiçeklerim' paylaşımının arkasındaki çıplak heykel kısa süreli bir şok yaşanmasına sebep oldu.