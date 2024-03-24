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Yarınlar Yokmuşçasına Gezen Şeyma Subaşı'na Paranın Kaynağı Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Hayatı Sorgulattı

Yarınlar Yokmuşçasına Gezen Şeyma Subaşı'na Paranın Kaynağı Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Hayatı Sorgulattı

Şeyma Subaşı
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.03.2024 - 18:52

Şeyma Subaşı dendiğinde aklımıza elbette gelen ilk şeylerden biri sürekli seyahat ediyor olduğu! Kendisini durdurmak neredeyse imkansız gibi bir şey... Artık hangi ülkede olduğuna yetişemiyoruz bile. Son olarak İskoçya pozlarıyla bizi yine hiç beklemediğimiz yerden vurdu. Dayanamayıp 'bu para nereden geliyor ya?' diye isyan eden bir takipçisine verdiği cevapla ise kafalarımızı bulandırdı.

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Uzun süredir Türkiye'nin en magazinsel isimlerinden biri olan, hala ne yapsa yakından takip edilen ve büyük kitleleri etkisi altına alan Şeyma Subaşı, hala merak edilen isimlerden biri.

Uzun süredir Türkiye'nin en magazinsel isimlerinden biri olan, hala ne yapsa yakından takip edilen ve büyük kitleleri etkisi altına alan Şeyma Subaşı, hala merak edilen isimlerden biri.

Acun Ilıcalı ile olan ilişki süreci, evliliği ve boşanması derken magazinde uzun yıllar boyunca karşımızdaydı Şeyma Subaşı. Ardından yeni aşklarına hep birlikte şahit olmuştuk. Son olarak ise Meedo ile boşanmasıyla sık sık anmıştık adını.

Ancak tüm özel hayatını bir kenara bırakacak olursak Şeyma Subaşı hakkında en çok konuşulan konulardan bir tanesi yaşadığı hayat!

Ancak tüm özel hayatını bir kenara bırakacak olursak Şeyma Subaşı hakkında en çok konuşulan konulardan bir tanesi yaşadığı hayat!

Giydiği kıyafetler, ayakkabılar, taktığı çantalar ve takılar derken bu kısımları çabuk geçiyoruz. Ancak Şeyma Subaşı hakkında bir rivayet vardı hatırlarsanız, kendisinin kış mevsimini hiç görmediğine dair... Biz onu sıcak iklim insanı olarak hatırlıyoruz. Soğuktan montla donduğumuz sırada kendisinin bikinili fotoğraflarına 'like' yağmuru geliyor.

Fakat bu yıl bizi şaşırtarak sırf kar tatili yapmak için rotayı önce Fransa'ya Val-d'Isère bölgesine, ardından Bolu'ya çevirdi.

Fakat bu yıl bizi şaşırtarak sırf kar tatili yapmak için rotayı önce Fransa'ya Val-d'Isère bölgesine, ardından Bolu'ya çevirdi.

Bolu'da kızı Melisa ile birlikte kaydığı ve eğlendiği anları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı es geçmedi elbette.

Bazı zamanlar seyahat etmekten çok yorulduğunu söyleyerek isyan eden Şeyma Subaşı yine yerinde durmadı ve bu sefer soluğu İskoçya'da aldı.

Bazı zamanlar seyahat etmekten çok yorulduğunu söyleyerek isyan eden Şeyma Subaşı yine yerinde durmadı ve bu sefer soluğu İskoçya'da aldı.

Paylaşımlarına yazdığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla kendisi arkadaşı Burcu Sankaya'nın doğum günü organizasyonuna katılmak için İskoçya'daydı.

Tabii bu sırada kendisi de epey bir gezdi!

Tabii bu sırada kendisi de epey bir gezdi!

2,8 milyon takipçili Instagram hesabı yine gezgin pozlarıyla doldu.

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Doğum günü haftası biterken Şeyma Subaşı'nın pozlarını gördüğümüzde yine birbirinden farklı kostümler giydiğini görüyoruz!

Doğum günü haftası biterken Şeyma Subaşı'nın pozlarını gördüğümüzde yine birbirinden farklı kostümler giydiğini görüyoruz!

Adeta The Crown dizisi setinden çıkmış gibi kostümleriyle pozlarını yayınlayan Şeyma Subaşı, kendisine gelen yorumlara da cevap vermeyi unutmadı...

Adeta The Crown dizisi setinden çıkmış gibi kostümleriyle pozlarını yayınlayan Şeyma Subaşı, kendisine gelen yorumlara da cevap vermeyi unutmadı...

Tabii merak edilen konulardan bir tanesi "Nasıl geçiniyorsun Şeyma?" oldu.

Tabii merak edilen konulardan bir tanesi "Nasıl geçiniyorsun Şeyma?" oldu.

Aldığı cevap ise neredeyse hiçlik oldu...

Aldığı cevap ise neredeyse hiçlik oldu...

'Allah bilir.'

Diğer bir yandan elbisesini çok beğenen takipçisinin söylediklerine "Fotoğraf çekilmek için plan ya da yaşam yok. Gerçek hayat yani." dedi.

Diğer bir yandan elbisesini çok beğenen takipçisinin söylediklerine "Fotoğraf çekilmek için plan ya da yaşam yok. Gerçek hayat yani." dedi.

Kafamızda hala deli sorular... Şeyma nasıl geçiniyor? Hadi yorumlara! 

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