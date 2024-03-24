Yarınlar Yokmuşçasına Gezen Şeyma Subaşı'na Paranın Kaynağı Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Hayatı Sorgulattı

Şeyma Subaşı dendiğinde aklımıza elbette gelen ilk şeylerden biri sürekli seyahat ediyor olduğu! Kendisini durdurmak neredeyse imkansız gibi bir şey... Artık hangi ülkede olduğuna yetişemiyoruz bile. Son olarak İskoçya pozlarıyla bizi yine hiç beklemediğimiz yerden vurdu. Dayanamayıp 'bu para nereden geliyor ya?' diye isyan eden bir takipçisine verdiği cevapla ise kafalarımızı bulandırdı.