Yarınlar Yokmuşçasına Gezen Şeyma Subaşı'na Paranın Kaynağı Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Hayatı Sorgulattı
Yarınlar Yokmuşçasına Gezen Şeyma Subaşı'na Paranın Kaynağı Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Hayatı Sorgulattı
Şeyma Subaşı dendiğinde aklımıza elbette gelen ilk şeylerden biri sürekli seyahat ediyor olduğu! Kendisini durdurmak neredeyse imkansız gibi bir şey... Artık hangi ülkede olduğuna yetişemiyoruz bile. Son olarak İskoçya pozlarıyla bizi yine hiç beklemediğimiz yerden vurdu. Dayanamayıp 'bu para nereden geliyor ya?' diye isyan eden bir takipçisine verdiği cevapla ise kafalarımızı bulandırdı.
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Uzun süredir Türkiye'nin en magazinsel isimlerinden biri olan, hala ne yapsa yakından takip edilen ve büyük kitleleri etkisi altına alan Şeyma Subaşı, hala merak edilen isimlerden biri.
Ancak tüm özel hayatını bir kenara bırakacak olursak Şeyma Subaşı hakkında en çok konuşulan konulardan bir tanesi yaşadığı hayat!
Fakat bu yıl bizi şaşırtarak sırf kar tatili yapmak için rotayı önce Fransa'ya Val-d'Isère bölgesine, ardından Bolu'ya çevirdi.
Bazı zamanlar seyahat etmekten çok yorulduğunu söyleyerek isyan eden Şeyma Subaşı yine yerinde durmadı ve bu sefer soluğu İskoçya'da aldı.
Tabii bu sırada kendisi de epey bir gezdi!
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Doğum günü haftası biterken Şeyma Subaşı'nın pozlarını gördüğümüzde yine birbirinden farklı kostümler giydiğini görüyoruz!
Adeta The Crown dizisi setinden çıkmış gibi kostümleriyle pozlarını yayınlayan Şeyma Subaşı, kendisine gelen yorumlara da cevap vermeyi unutmadı...
Tabii merak edilen konulardan bir tanesi "Nasıl geçiniyorsun Şeyma?" oldu.
Aldığı cevap ise neredeyse hiçlik oldu...
Diğer bir yandan elbisesini çok beğenen takipçisinin söylediklerine "Fotoğraf çekilmek için plan ya da yaşam yok. Gerçek hayat yani." dedi.
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