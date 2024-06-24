24 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Haziran Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HaberTürk’te katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Aslı Enver'in saçlarını kestirdiğini duyuran Twitter (X) gönderisinin altına gelen itiraf kalbinizi ısıtacak!
Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde kazandığı iki şampiyonluğun kahramanlarından atletik performans antrenörü Kaan Arısoy, Onedio’nun sorularını yanıtladı. Deniz Şen’e konuşan Arısoy, 2 sezonda gelen şampiyonlukların hikâyesini anlatırken, Mauro Icardi hakkında ‘’Çok uzun süre acı çekmesine rağmen kendi isteğiyle maçlarda oynadı’’ dedi. Arısoy’un açıklamalarından derlediğimiz satır başları şu şekilde:
Dizi tarihimizin en efsane dizileri arasında belki de ilk ikiyi paylaşan Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü gündemimizden hiçbir zaman düşmüyor. Bu kez de bir X kullanıcısı dizilerdeki Matmazel ve Fikret karakterlerini kimlerin canlandıracağına dair çok az kişinin bildiği bir bilgiyi paylaştı.
Beraber Kandilli tatiline çıkan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Aramızda Kalmasın'dan Tolga Bozduman'ın kameralarına yakalandı! İkilinin dudak dudağa neşeli halleri yine kimsecikleri memnun etmedi!
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27 Mayıs gecesi kızıyla yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyuran ve tüm ülkenin gündemine oturan Deniz Akkaya, kızıyla ilgili ifşalarına bir yenisini eklemeye karar verdi. Bu sefer de kızıyla arasında geçen yazışmaları X'te paylaşan Akkaya, yine tepki topladı.
17 Yaşındaki Zhang Ziyu 2.20'lik Boyuyla U18 Asya Kupası’nı Domine Etti
Uzun bir süredir müzik sektöründe göremediğimiz yılların efsanevi grubu Duman, 'Kufi' ve 'Nerede Benim Kafam' şarkılarıyla kulaklarımızın pasını sildi. Bol göndermeli ve cesur mesajlarla dolu yeni şarkılarına da dinleyicilerden yorumlar gecikmedi.
Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle Kıbrıs sahnesinde buluştu. Giydiği çiçekli elbisenin mi yoksa ışığın mı azizliğine uğradı bilinmez ama sosyal medya kullanıcılarından ''biraz kilo mu almış sanki'' yorumları gecikmemişti. Avşar Kızı'ndan da o yorumlara cevap gecikmedi.
Televizyon ekranlarında bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim'in son sezonuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
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TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu ortaya çıkan 5 yaşındaki bir çocuğu video esnasında zorla dudaktan öpmeye zorladığı anlar büyük tepkilere neden olmuştu. İstismar suçundan gözaltına alınan Duygu Özgül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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