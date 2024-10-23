23 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hadise ile yaşadığı ilişkiyle konuşuşan ünlü işadamı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde bir oyuncu ile görüntülendi. Akıllara 'Sürpriz bir aşk mı doğuyor?' gibi sorular gelirken ikilinin kameralara verdiği yanıtlar iddiaların hızla büyümesine neden oldu.
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Geçtiğimiz saatlerde köpeği Genç'i kaybettiğini duyuran Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer'den destek gecikmedi. Başak Dizer de Genç'e oldukça duygusal bir veda mesajı paylaştı.
İlk bebeklerini bekleyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan son birkaç aylarını gözler önüne seren bir paylaşım geldi! Hamilelikte 20. haftayı dolduran Atagül'ün seçtiği fotoğraflardan özellikle bazıları büyük övgü topladı!
Son zamanlarda yeni projelere ve özel hayatıyla adından bahsettiren Kerem Bürsin'in şınav çekerken bir yandan da merak edilen sorulara cevap verdiği anlar olay oldu.
Hem Hande Erçel ve Hakan Sabancı hem de Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, aynı sergide görüntülendi! Birbirinden çok farklı tarzlarda sergide boy gösteren Sabancı çiftlerini oylamaya sunalım dedi!
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Ünlü oyuncudan müjdeli haber ise geçtiğimiz saatlerde geldi.
Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti. Yasin Obuz, Tarlacı'nın hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu.
Geçtiğimiz saatlerde Müjde Uzman'ın hikayesinde paylaştığı kedili pozu ve etiketlediği kişi yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını güçlendirmişti. Ünlü oyuncu, X hesabından aşk iddialarına ateş püskürdü.
Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti!
Melis Sezen, yaklaşık bir yıl birliktelik yaşadığı aşkı Atilla Bingöl ile 8 ay kadar önce ayrılmıştı. Takvim'de yer alan habere göre; "Aşık olmak çok güzel" diyen ünlü oyuncunun eski sevgilisiyle barıştığı ileri sürüldü.
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