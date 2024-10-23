İşte Bunu Kimse Beklemiyordu: Ünlü Oyuncuyla Görüntülenen Mehmet Dinçerler Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı?
İşte Bunu Kimse Beklemiyordu: Ünlü Oyuncuyla Görüntülenen Mehmet Dinçerler Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı?
Kaynak: https://www.haberturk.com/cagla-boz-i...
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hadise ile yaşadığı ilişkiyle konuşuşan ünlü işadamı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde bir oyuncu ile görüntülendi. Akıllara 'Sürpriz bir aşk mı doğuyor?' gibi sorular gelirken ikilinin kameralara verdiği yanıtlar iddiaların hızla büyümesine neden oldu.
Kaynak: Habertürk
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Hem aşklarıyla hem aldıkları evlilik kararıyla hem de sessiz sedasız boşanmalarıyla magazin gündemini epey bir meşgul etmiş Mehmet Dinçerler ve Hadise çiftinin yaşadıklarına çoğumuz aşinayız.
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Boşanmanın ardından çiftin ne göndermeli paylaşımları bitmiş ne de boşanma konusunda bi açıklama gelmişti. Hal böyle olunca Hadise'nin konserlerindeki hallerinden tutun da ortaya atılan türlü türlü ayrılık iddiası olay olmuştu.
Gündeme bomba gibi oturan çiftin ayrılığının ardından gözler Mehmet Dinçerler'in bir sonraki hamlesine dönmüş, kendisi birkaç isimle aşk iddialarına karışmıştı. Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir isimle görüntülenen Dinçerler yeni iddiaların doğmasına neden oldu!
Mehmet Dinçerler magazin kameralarına oyuncu Çağla Boz'la yakalandı! Muhabirleri görünce panikleyen ikilinin tavırları haliye aşk iddialarını da kuvvetlendirdi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, birlikte spor yaptıklarını söyleyen Çağla Boz ve Mehmet Dinçerler sorulardan resmen kaçtı!
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