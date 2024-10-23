İşte Bunu Kimse Beklemiyordu: Ünlü Oyuncuyla Görüntülenen Mehmet Dinçerler Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı?

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hadise ile yaşadığı ilişkiyle konuşuşan ünlü işadamı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde bir oyuncu ile görüntülendi. Akıllara 'Sürpriz bir aşk mı doğuyor?' gibi sorular gelirken ikilinin kameralara verdiği yanıtlar iddiaların hızla büyümesine neden oldu.

Kaynak: Habertürk