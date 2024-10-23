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Hem Spor Yaptı Hem Soruları Yanıtladı: Kerem Bürsin Merak Edilenleri Cevaplandırırken Bir Yandan Şınav Çekti

Hem Spor Yaptı Hem Soruları Yanıtladı: Kerem Bürsin Merak Edilenleri Cevaplandırırken Bir Yandan Şınav Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 21:42

Son zamanlarda yeni projelere ve özel hayatıyla adından bahsettiren Kerem Bürsin'in şınav çekerken bir yandan da merak edilen sorulara cevap verdiği anlar olay oldu.

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Son olarak Devrim Özkan'la başrollerinde yer aldığı Mavi Mağara isimli yapımla ekranlara dönen Kerem Bürsin günümüzün dikkat çeken isimlerinden biri.

Son olarak Devrim Özkan'la başrollerinde yer aldığı Mavi Mağara isimli yapımla ekranlara dönen Kerem Bürsin günümüzün dikkat çeken isimlerinden biri.

Aşk hayatıyla, özellikle rol arkadaşlarıyla yaşadığı ilişkilerle konuştuğumuz Bürsin geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla gündeme damga vurmuştu.

Aşk hayatıyla, özellikle rol arkadaşlarıyla yaşadığı ilişkilerle konuştuğumuz Bürsin geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla gündeme damga vurmuştu.

Sabancı torunuyla yeni bir aşka yelken açan Bürsin'in bu sözleri de çok konuşulmuştu👇

Şu sıralar kafamızı nereye çevirsek denk geldiğimiz Kerem Bürsin bu sefer sosyal medyaya bu anlarıyla damga vurdu.

Şu sıralar kafamızı nereye çevirsek denk geldiğimiz Kerem Bürsin bu sefer sosyal medyaya bu anlarıyla damga vurdu.

Romantik tatil için en güzel yer, en tuhaf yeteneği, kendisini ağlatan film gibi soruları şınav çekerken yanıtlayan yakışıklı oyuncunun o anlarına gelin birlikte bakalım👇

Romantik tatil için en güzel yer, en tuhaf yeteneği, kendisini ağlatan film gibi soruları şınav çekerken yanıtlayan yakışıklı oyuncunun o anlarına gelin birlikte bakalım👇

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