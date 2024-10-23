Ünlü Markanın Eski Ceo'su Mike Jeffries Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçlamalarının Ardından Tutuklandı
Ünlü Markanın Eski Ceo'su Mike Jeffries Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçlamalarının Ardından Tutuklandı
Geçtiğimiz aylarda patlak veren ve yüzlerce insanın mağdur olduğu öğrenilen Puff Diddy olayının ardından ünlü bir markanın eski Ceo'su olan Mike Jeffries'in de reşit olmayanlara cinsel istismar uyguladığı öğrenildi.
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Amerikan giyim şirketi Abercrombie & Fitch’in eski CEO’su Mike Jeffries'ı daha önce karıştığı iddialar ve yaptığı ırkçı söylemlerle duymuş olabilirsiniz.
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Ünlü bir markanın eski Ceo'larından Mike Jeffries ve partneri Mathew Smith hakkında ortaya çıkan iddialara yine kan dondurdu.
Daha önce yakın arkadaşı ve markanın fotoğrafçısı olan Bruce Weber, ünlü tacizcilerin ifşa edildiği bir akımla gündeme gelmişti.
Geçtiğiniz aylarda ortaya çıkan Puff Diddy davasının ardından ünlüler camiasıyla ilgili ortaya atılan mide bulandıran iddialar artmış ve pek çok isme ağır suçlamalar yönetilmeye başlanmıştı.
Önce Epstein davası, ardından Puff Diddy'nin kan donduran partileri derken şimdi de bu ünlü markanın eski Ceo'su Mike Jeffries'in reşit olmayanlara cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.
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80 yaşındaki Mike Jeffries'in markanın altında çalışan genç erkekleri içeren bir cinsel istismar ağı kurduğu söyleniyor.
Matt Smith ve Jim Jacobson ile düzenledikleri tekne paritlerinde genç erkeklere cinsel istismar uygulama ve alıkoyma suçlamalarından gözaltına alınan Jeffries'in tutukluluğuna karar verildi.
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