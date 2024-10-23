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Ünlü Markanın Eski Ceo'su Mike Jeffries Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçlamalarının Ardından Tutuklandı

Ünlü Markanın Eski Ceo'su Mike Jeffries Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçlamalarının Ardından Tutuklandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 19:12

Geçtiğimiz aylarda patlak veren ve yüzlerce insanın mağdur olduğu öğrenilen Puff Diddy olayının ardından ünlü bir markanın eski Ceo'su olan Mike Jeffries'in de reşit olmayanlara cinsel istismar uyguladığı öğrenildi.

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Amerikan giyim şirketi Abercrombie & Fitch’in eski CEO’su Mike Jeffries'ı daha önce karıştığı iddialar ve yaptığı ırkçı söylemlerle duymuş olabilirsiniz.

Amerikan giyim şirketi Abercrombie & Fitch’in eski CEO’su Mike Jeffries'ı daha önce karıştığı iddialar ve yaptığı ırkçı söylemlerle duymuş olabilirsiniz.

Ünlü bir markanın eski Ceo'larından Mike Jeffries ve partneri Mathew Smith hakkında ortaya çıkan iddialara yine kan dondurdu.

Ünlü bir markanın eski Ceo'larından Mike Jeffries ve partneri Mathew Smith hakkında ortaya çıkan iddialara yine kan dondurdu.

Daha önce yakın arkadaşı ve markanın fotoğrafçısı olan Bruce Weber, ünlü tacizcilerin ifşa edildiği bir akımla gündeme gelmişti.

Daha önce yakın arkadaşı ve markanın fotoğrafçısı olan Bruce Weber, ünlü tacizcilerin ifşa edildiği bir akımla gündeme gelmişti.

Geçtiğiniz aylarda ortaya çıkan Puff Diddy davasının ardından ünlüler camiasıyla ilgili ortaya atılan mide bulandıran iddialar artmış ve pek çok isme ağır suçlamalar yönetilmeye başlanmıştı.

Geçtiğiniz aylarda ortaya çıkan Puff Diddy davasının ardından ünlüler camiasıyla ilgili ortaya atılan mide bulandıran iddialar artmış ve pek çok isme ağır suçlamalar yönetilmeye başlanmıştı.

Skandalın detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Önce Epstein davası, ardından Puff Diddy'nin kan donduran partileri derken şimdi de bu ünlü markanın eski Ceo'su Mike Jeffries'in reşit olmayanlara cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

Önce Epstein davası, ardından Puff Diddy'nin kan donduran partileri derken şimdi de bu ünlü markanın eski Ceo'su Mike Jeffries'in reşit olmayanlara cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.
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80 yaşındaki Mike Jeffries'in markanın altında çalışan genç erkekleri içeren bir cinsel istismar ağı kurduğu söyleniyor.

80 yaşındaki Mike Jeffries'in markanın altında çalışan genç erkekleri içeren bir cinsel istismar ağı kurduğu söyleniyor.

Matt Smith ve Jim Jacobson ile düzenledikleri tekne paritlerinde genç erkeklere cinsel istismar uygulama ve alıkoyma suçlamalarından gözaltına alınan Jeffries'in tutukluluğuna karar verildi.

Matt Smith ve Jim Jacobson ile düzenledikleri tekne paritlerinde genç erkeklere cinsel istismar uygulama ve alıkoyma suçlamalarından gözaltına alınan Jeffries'in tutukluluğuna karar verildi.

BBC'nin yürüttüğü araştırma kapsamında iletişime geçilen 12 erkek, 2009 ve 2015 yılları arasında 79 yaşındaki Jeffries ve 60 yaşındaki İngiliz partneri Smith tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı.

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