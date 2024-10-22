Sabancı Torununa Olan Aşkıyla Aileye Adım Atan Kerem Bürsin'in İlişkilerinde Yaşadığı En Büyük Sıkıntı Ne?
Sabancı Torununa Olan Aşkıyla Aileye Adım Atan Kerem Bürsin'in İlişkilerinde Yaşadığı En Büyük Sıkıntı Ne?
Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından bahsettiren Kerem Bürsin'in Sabancı ailesinden bir isimle aşk yaşadığı öğrenilmişti. 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' isimli programa konuk olan oyuncu ilişkilerindeki en büyük sıkıntıyı açıkladı.
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Türk televizyonlarının en gözde oyuncularından olan ve yer aldığı yapımlarla son dönemde dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin sık sık manşetlere yerleşen isimlerden biri.
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Özellikle dizilerde birlikte rol aldığı isimlerle yaşadığı dolu dizgin aşklarla magazin manşetlerine yerleşen yakışıklı oyuncunun özel hayatı da meraklı bakışlarla takip ediliyor.
Son olarak Sakıp Sabancı'nın torunu olan Melisa Tapan'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündemi sallayan Bürsin'in "Kalbim dolu ve çok mutluyum." açıklaması çok konuşulmuştu.
Bilmeyenler için o anları şöyle bırakalım👇
Bomba aşk haberiyle gündeme damga vuran Bürsin'in 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' isimli programa konuk olduğu bölüm de geçtiğimiz gün yayınladı.
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"Ben tatil yapmayı sevemeyen biriyim bence. İlişkilerde en büyük sıkıntım bu oldu." diyerek itirafta bulunan Bürsin "Romantik misin?" sorusuna verdiği "Mektup yazmayı seviyorum. Çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa, evde oturur yazarım" şeklindeki cevapla dikkat çekti.
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