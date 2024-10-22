Sabancı Torununa Olan Aşkıyla Aileye Adım Atan Kerem Bürsin'in İlişkilerinde Yaşadığı En Büyük Sıkıntı Ne?

Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından bahsettiren Kerem Bürsin'in Sabancı ailesinden bir isimle aşk yaşadığı öğrenilmişti. 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' isimli programa konuk olan oyuncu ilişkilerindeki en büyük sıkıntıyı açıkladı.