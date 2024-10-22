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Erkek Çocuk Bekleyen Pınar Deniz İlk Defa Kameralara Konuştu: "Ben Değil Kaan Aşeriyor"

Erkek Çocuk Bekleyen Pınar Deniz İlk Defa Kameralara Konuştu: "Ben Değil Kaan Aşeriyor"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 22:35

Kaan Yıldırım'la birlikteliklerini evlilike taçlandıran Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde bebeĞİNİN cinsiyetini açıklamıştı. Yavaş yavaş karnı belirginleşen güzel oyuncu kameralara konuştu.

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Geçtiğimiz eylül ayında İtalya'da dostlarıyla düzenledikleri sade bir törenle dünyaevine giren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bebek müjdesiyle bu kutlamayı erkene çekmişti.

Geçtiğimiz eylül ayında İtalya'da dostlarıyla düzenledikleri sade bir törenle dünyaevine giren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bebek müjdesiyle bu kutlamayı erkene çekmişti.

Yavaştan belirginleşen karnıyla çeşit çeşit pozunu paylaşmaya başlayan ve annelikle güzelliğine güzellik katan Pınar Deniz o karelerle şu sıralar gündemden düşmüyor.

Yavaştan belirginleşen karnıyla çeşit çeşit pozunu paylaşmaya başlayan ve annelikle güzelliğine güzellik katan Pınar Deniz o karelerle şu sıralar gündemden düşmüyor.

Detaylar 👇

Geçtiğimiz günlerde aile arasında bir nikah daha düzenleyen çift yaptıkları paylaşımların ardından erkek çocuk beklediklerini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde aile arasında bir nikah daha düzenleyen çift yaptıkları paylaşımların ardından erkek çocuk beklediklerini duyurdu.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Henüz isime karar vermediklerini söyleyen Pınar Deniz muhabirlerin hamilelikle ilgili sorularını yanıtladı.

Henüz isime karar vermediklerini söyleyen Pınar Deniz muhabirlerin hamilelikle ilgili sorularını yanıtladı.

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