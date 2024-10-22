"Cenazeme Kimse Gelmesin" Diyen Bülent Ersoy Sorular Karşısında Verdiği Cevapla Fena Afallattı
"Cenazeme Kimse Gelmesin" Diyen Bülent Ersoy Sorular Karşısında Verdiği Cevapla Fena Afallattı
Geçtiğimiz ay Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmadığı için tepki çeken Bülent Ersoy olay yaratan sözlerle gündeme damgasını vurmuştu. 'Cenazeme kimse gelmesin. Kendi başıma giderim' şeklinde çıkışan Ersoy'un konuyla ilgili cevabı ise olay oldu.
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Girdiği polemikler, yaptığı son derece dürüst açıklamalar ve magazin manşetlerine yerleşen tartışmalarıyla sık sık konuştuğumuz Bülent Ersoy, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri.
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Ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğan, ardından geçtiğimiz ay toprağa verilen Ahu Tuğba'nın cenazesinde bulunmayan ve tepki çeken sanatçılardan biri Bülent Ersoy olmuştu.
Aldığı eleştirilerin ardından "Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleriyle yeniden gündem olan Ersoy yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Bu sözlerinin arkasında olup olmadığı sorulan Bülent Ersoy'un verdiği “Ben hayatımda bir kez döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o.” açıklaması gündeme oturdu.
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Keşke hiç dönmeseymişsin diva(N)
Ahahaha kendini bilene ben ne diyeyim