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"Cenazeme Kimse Gelmesin" Diyen Bülent Ersoy Sorular Karşısında Verdiği Cevapla Fena Afallattı

"Cenazeme Kimse Gelmesin" Diyen Bülent Ersoy Sorular Karşısında Verdiği Cevapla Fena Afallattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 23:18

Geçtiğimiz ay Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmadığı için tepki çeken Bülent Ersoy olay yaratan sözlerle gündeme damgasını vurmuştu. 'Cenazeme kimse gelmesin. Kendi başıma giderim' şeklinde çıkışan Ersoy'un konuyla ilgili cevabı ise olay oldu.

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Girdiği polemikler, yaptığı son derece dürüst açıklamalar ve magazin manşetlerine yerleşen tartışmalarıyla sık sık konuştuğumuz Bülent Ersoy, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri.

Girdiği polemikler, yaptığı son derece dürüst açıklamalar ve magazin manşetlerine yerleşen tartışmalarıyla sık sık konuştuğumuz Bülent Ersoy, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri.

Ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğan, ardından geçtiğimiz ay toprağa verilen Ahu Tuğba'nın cenazesinde bulunmayan ve tepki çeken sanatçılardan biri Bülent Ersoy olmuştu.

Ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğan, ardından geçtiğimiz ay toprağa verilen Ahu Tuğba'nın cenazesinde bulunmayan ve tepki çeken sanatçılardan biri Bülent Ersoy olmuştu.

Ahu Tuğba'nın cenazesindeki bu sözler ise bir hayli dikkat çekmişti👇

Aldığı eleştirilerin ardından "Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleriyle yeniden gündem olan Ersoy yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Aldığı eleştirilerin ardından "Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleriyle yeniden gündem olan Ersoy yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Bu sözlerinin arkasında olup olmadığı sorulan Bülent Ersoy'un verdiği “Ben hayatımda bir kez döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o.” açıklaması gündeme oturdu.

Bu sözlerinin arkasında olup olmadığı sorulan Bülent Ersoy'un verdiği “Ben hayatımda bir kez döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o.” açıklaması gündeme oturdu.

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shizuka__

Keşke hiç dönmeseymişsin diva(N)

michael.elende

Ahahaha kendini bilene ben ne diyeyim