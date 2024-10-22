"Cenazeme Kimse Gelmesin" Diyen Bülent Ersoy Sorular Karşısında Verdiği Cevapla Fena Afallattı

Geçtiğimiz ay Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmadığı için tepki çeken Bülent Ersoy olay yaratan sözlerle gündeme damgasını vurmuştu. 'Cenazeme kimse gelmesin. Kendi başıma giderim' şeklinde çıkışan Ersoy'un konuyla ilgili cevabı ise olay oldu.