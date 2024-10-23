Academy Museum Awards'da Boy Gösteren Kendall ve Kylie Jenner Kardeşlerden Sizin Favoriniz Hangisi?
Academy Museum Awards'da Boy Gösteren Kendall ve Kylie Jenner Kardeşlerden Sizin Favoriniz Hangisi?
Academy Museum Awards Ödül törenine damga vuran isimlerden biri de Jenner kardeşler oldu. Biririnden iddialı kombinler seçen kardeşlerden sizin favoriniz hangisi?
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Academy Museum Gala", sinema dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
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Akademi Müzesi için fon toplama amacı güden etkinlikte, kırmızı halıda boy gösteren ünlüler, şık ve iddialı kombinleriyle dikkat çekti. Kendall ve Kylie Jenner kardeşler Los Angeles'taki Academy Museum Gala'sına ayrı tasarımcılara ait iki iddialı elbiseyle katıldı.
Kendall, yakasında gümüş bir broşla vurgulanan, gövdesi boyunca kesiklere sahip kadife bir Schiaparelli elbise tercih etti.
Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kendall'ın yanında Kylie Jenner da 1998 koleksiyonundan yarı şeffaf bir Thierry Mugler elbiseyle gecede boy gösterdi.
Jenner kardeşlerden sizin favoriniz kim oldu?
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