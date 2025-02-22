22 Şubat Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
22 Şubat Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı. Bu ön seçime de Ekrem İmamoğlu aday olarak katılacak. CHP üyelerinin oyları sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı seçilecek.
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Almanya'da yarın erken seçim için sandık başına gidiyor. Sandıkta anketlerde aşırı sağcı AfD'nin ikinci parti olması genel kamuoyunu endişelendiriyor. Türklerin de bu seçimde oylarının rengi tartışılıyor.
Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetim ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Ülkenin toparlanması için yeni uygulamalar getirilirken atılan adımlardan bazıları Türkiye’de tepkilere neden oluyor.
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.
İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Şehirde okullar tatil edildi. Fakat İstanbul'un bazı bölgelerinde insanlar çetin kar koşuları ile mücadele ederken bir kısmı ise hiç kar görmediğinden okulların neden tatil ediliğine bile anlam veremedi.
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Sabancı ailesi cemiyetin en bilinen isimleri olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle ailenin 'veliahtları' zaman zaman harcamaları zaman zaman da özel hayatlarıyla sık sık magazine malzeme çıkartıyor.
Türk popunun en sevilen sanatçıları olan Hadise ve Demet Akalın'ı yıllardır yaşadıkları kaosla konuşmaya çoğumuz alıştık. Şarkılarıyla ülkemizin pop müzik ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılayan, başarılarına yıllardır takınlık ettiğimiz iki isim yıllardır karşı karşıya.
İstanbul’da günlerdir ara ara devam eden kar yağışları, özellikle çocuklar için eğlenceli anlara vesile oluyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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