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22 Şubat Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

22 Şubat Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2025 - 20:58

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı. Bu ön seçime de Ekrem İmamoğlu aday olarak katılacak. CHP üyelerinin oyları sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı seçilecek.

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı. Bu ön seçime de Ekrem İmamoğlu aday olarak katılacak. CHP üyelerinin oyları sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı seçilecek.

Mansur Yavaş da kamuoyu tarafından aday olması yönünde baskı yapılan isimlerden. Yavaş her gittiği ortamda bu soruyla karşılaşıyor. Parti için bölünme iddialarına en net yanıt Yavaş'tan geldi.

Almanya'da yarın erken seçim için sandık başına gidiyor. Sandıkta anketlerde aşırı sağcı AfD'nin ikinci parti olması genel kamuoyunu endişelendiriyor. Türklerin de bu seçimde oylarının rengi tartışılıyor.

Almanya'da yarın erken seçim için sandık başına gidiyor. Sandıkta anketlerde aşırı sağcı AfD'nin ikinci parti olması genel kamuoyunu endişelendiriyor. Türklerin de bu seçimde oylarının rengi tartışılıyor.

Almanya'da AfD'ye oy verecek Türkler de Almanya'da gündemi hayli meşgul ediyor. Almanlar bu tercihi sorgularken, Türkler de bu konuda kendilerince mantıklı gerekçeler sıralıyor.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetim ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Ülkenin toparlanması için yeni uygulamalar getirilirken atılan adımlardan bazıları Türkiye’de tepkilere neden oluyor.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetim ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Ülkenin toparlanması için yeni uygulamalar getirilirken atılan adımlardan bazıları Türkiye’de tepkilere neden oluyor.

İddiaya göre Suriye, Türkiye’ye vize şartı getirdi. Türkiye’den giriş yapacakların 3 aylık vize için 150 dolar ödeyeceği ileri sürüldü. Dışişleri Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday oldu. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu yapmıştı. İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı.

İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Şehirde okullar tatil edildi. Fakat İstanbul'un bazı bölgelerinde insanlar çetin kar koşuları ile mücadele ederken bir kısmı ise hiç kar görmediğinden okulların neden tatil ediliğine bile anlam veremedi.

İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Şehirde okullar tatil edildi. Fakat İstanbul'un bazı bölgelerinde insanlar çetin kar koşuları ile mücadele ederken bir kısmı ise hiç kar görmediğinden okulların neden tatil ediliğine bile anlam veremedi.

Hatta sosyal medyadan paylaşılan kar fotoğraflarına 'Ben başka bir ilde mi yaşıyorum?' yorumları yapıldı. Bir vatandaş aynı anda iki mevsim yaşanan İstanbul'u tek video ile özetledi.

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Sabancı ailesi cemiyetin en bilinen isimleri olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle ailenin 'veliahtları' zaman zaman harcamaları zaman zaman da özel hayatlarıyla sık sık magazine malzeme çıkartıyor.

Sabancı ailesi cemiyetin en bilinen isimleri olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle ailenin 'veliahtları' zaman zaman harcamaları zaman zaman da özel hayatlarıyla sık sık magazine malzeme çıkartıyor.

Bir dönem harcamalarıyla konuştuğumuz ailenin DJ'i Faruk Sabancı'yi ise şimdilerde yaşadığı aşkla konuşur olduk. Esra Bilgiç'le dolu dizgin bir aşk yaşayan Sabancı CNBC-E'de Saba Tümer'in konuğu oldu. Aşktan tutun da maddiyata kadar birçok konuda açıklama yapan Sabancı neler demiş gelin birlikte bakalım!

Türk popunun en sevilen sanatçıları olan Hadise ve Demet Akalın'ı yıllardır yaşadıkları kaosla konuşmaya çoğumuz alıştık. Şarkılarıyla ülkemizin pop müzik ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılayan, başarılarına yıllardır takınlık ettiğimiz iki isim yıllardır karşı karşıya.

Türk popunun en sevilen sanatçıları olan Hadise ve Demet Akalın'ı yıllardır yaşadıkları kaosla konuşmaya çoğumuz alıştık. Şarkılarıyla ülkemizin pop müzik ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılayan, başarılarına yıllardır takınlık ettiğimiz iki isim yıllardır karşı karşıya.

Yaşadıkları sürtüşmelerle, ama en çok Demet Akalın'ın göndermeleriyle konuştuğumuz ikili bu sefer de bir X kullanıcısının klip karşılaştırması yüzünden adlarından bahsettirdi. 14 Şubat günü 'Hiç Affetmedim Kendimi' klibini yayınlayan, yapay zekayla oluşturulmuş kliple dillere düşen Demet Akalın, Hadise'in geçtiğimiz gün yayınlanan 'Fırtınam' klibiyle karşılaştırılınca resmen ateş püskürdü!

İstanbul’da günlerdir ara ara devam eden kar yağışları, özellikle çocuklar için eğlenceli anlara vesile oluyor.

İstanbul’da günlerdir ara ara devam eden kar yağışları, özellikle çocuklar için eğlenceli anlara vesile oluyor.

İstanbul Sultanbeyli’de yaşanan kalpleri eriten bir olayı da İHA, videosuyla yayınladı. Okulların tatil olmasını fırsat bilip karın tadını çıkaran çocuklar kar küreme aracını görünce hüsrana uğramıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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